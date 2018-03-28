可以说，《中邪》绝对近几年我看过的最“瘆人”的国产恐怖片了。

抛开客观因素不谈，国产恐怖片往往噱头大于实际，创作者试图以技巧来营造恐怖的氛围和悬念。然而技巧这东西，并非谁都可以信手拈来，所以拙劣的技巧不仅没能达到预期效果，反而因为漏洞百出而被观众吐槽。《中邪》的厉害之处就在于此。它摒弃了一切所谓的“技巧”，反其道行之，用最简单、直接，甚至是有些粗劣的方式讲述了一个让人后怕的恐怖故事。如此伪纪录片的形式不仅极大的节约了创作成本，更重要的是呈现出了恐怖片最需要的“真实”。

作为一种既简单又复杂的表现方式，伪纪录片的形式用在恐怖片中早有珠玉在前。无论是《鬼影实录》还是《科洛弗档案》，都将那种身临其境的“真实感”表现的淋漓尽致。比起这两部好莱坞电影，《中邪》所展示的“恐怖”则是为国内观众量身定制。偏远隔绝的乡村，熟悉的本土民俗远近闻名的神婆夫妻，“鬼上身”的青年女子，一对拍纪录片的大学生……这些元素结合在一起构成了《中邪》中那极具本土化设定的光影世界，让人极易代入，有一种似曾相识的熟悉感，而故事的发展又被引向了一种失控的未知恐怖之中。抖动的镜头，突然的跑焦，黑屏，以及呢喃不清的方言对白等等呈现方式无时无刻不在提醒观众，你正在看的是一部有点“真实”的生活纪录片，这是身边的你我他都可能会遭遇的事情。

可以说，《中邪》是“无技巧有真实”，但从某种角度来说，真实本身也是一种技巧。并非“伪纪录片”的形式就能算是真实。真实，是无论何种形式下所展现出来的能让人感同身受的氛围。这种氛围的营造同样需要人物台词、表演、以及叙事方式来呈现，而这些实际上都是一种难得的“技巧”。显然《中邪》的导演把这种技巧玩出了花样，无论是节奏的把控，还是悬念的制造，都得心应手，好几个段落的呈现诡异而刺激，让人心头一紧，脊背发凉，甚至有让人可能有失声尖叫的冲动，单从这一点上来说，《中邪》就让大部分国产恐怖片汗颜。这种片子乍一看观感欠佳，而一旦如戏，绝对是易燃易爆炸，其撼动人心的力量不可小觑。

而根据难能可贵的是，它不仅在风格上独树一帜，呈现出了一种与众不同的真实感，在影片立意上也体现出了创作者的用心。这也是这部电影值得得到一致好评的另一个重要原因。有别于其他国产恐怖片缺乏内涵，为了吓人而吓人，本片所展现出的“人性”的主题深刻而讽刺，其“震撼”的效果不亚于恐怖氛围本身，人性的善恶，总是出乎意料，没到最后一刻，真相总是扑朔迷离。而这个故事也印证了那句大家耳熟能详的话，恐怖的不是鬼，而是人心。

有句话叫“无招胜有招”，这是习武之人的至高境界，同样《中邪》也用一种看似“无招”的方式击败了大多数同类。它自然，真实，你可以不喜欢这个故事，但你看过后，必然在脑海中留下无法磨灭的印象。

《中邪》让国恐又有了新的希望，但愿这一切才刚刚开始，更“恐怖”的还在后面。