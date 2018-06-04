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编辑 | 删除 《幸福马上来》：喜剧演员的自我挑战与进化

Eric 发布于：

作为中国喜剧界家喻户晓的老熟人，冯巩带给了大家无数的欢乐记忆。毫不夸张的说，不少人是看着冯巩的相声小品长大的。那句“观众朋友们，我可想死你们了”也成为了其标志性的问候方式而被大家津津乐道。

 

这部《幸福马上来》是冯巩老师首次自导自演的喜剧作品。故事围绕着重庆市一名金牌调解员马尚来的退休生活展开，虽然退居二线，却丝毫闲不下来，依旧尽心尽责的为民排忧解难，在整体故事上颇有点闲人马大姐的意思。在片中，有着大家熟悉的味道，草根阶层的喜怒哀乐，娴熟而极具亲和力的表演，充满生活气息的笑料包袱，都是冯式喜剧的特色，加上一众极具观众缘的喜剧明星加盟，对于普通观众而言，已然是一份不可多得的喜剧大餐。但显然，冯巩的目标并不止于此，在片中我们也能看到作为一名资深喜剧人的自我挑战与进化。

 

首当其冲的一点就是其地域设定的改变。以往无论是小品相声还是影视剧作品，冯巩的形象都是一个彻头彻尾的北方人，而该片的故事背景却是发生在山城重庆。重庆人的性格如同热辣的火锅一样，直率而火爆，而冯巩饰演的调解员马尚来这个角色，不仅在语言表达上要挑战重庆方言，性格上也充分继承了这一点。虽然平时乐于助人，温和亲切，但到了关键时候，却是胆大果敢，绝不拖泥带水，这一点和他之前给观众的印象截然不同，然而，重庆人性格的多面性也在这个角色上体现了出来，在外是无所不能的超级救星，在家里却是爱老婆的“耙耳朵”，这样的人物自然深得众多女性观众的喜爱。

 

除了地域设定的变化，在表演上也可以看出冯巩对自我的挑战。在看这部片子之前，谁也不会想到有生之年还能看到冯巩的动作戏！不仅有动作戏，而且居然还有飞车追逐这样刺激的戏码，这一点上不得不对年逾六旬的冯巩老师竖起大拇指，明明可以做一个安静的美男子，却依然尝试挑战自己，为这部片子加足了猛料。光这一点就已经值回票价了。

 

作为一部大家喜闻乐见的都市喜剧，其中几个案件的设定在饱含喜剧元素的同时也有着一定的讽刺意味，算是兼顾了喜剧应有的内涵和深度，这一点在大多数国产喜剧片完全为了笑而笑的当下，显得难能可贵。

 

虽然冯巩被大家熟知的身份是一名相声演员，但翻看他的履历会发现，他在影视剧中一直以来有着不俗的表现，虽然作品不算多，但几乎每一部都能给人留下深刻的印象，对小人物的细腻刻画，在生活琐事中处处体现出的乐观与豁达，都让人感同身受，而到了这部《幸福马上来》则让大家看到了其更多的可能性，作为一名演员，冯巩保有着一种积极的心态，不断的用作品来回馈观众，我想这就是为什么大家始终如一的爱着冯巩老师的原因吧！

幸福马上来 Happiness Is Coming(2018)

7 .0

幸福马上来(2018)

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