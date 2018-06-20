炎炎夏日，又到了吃小龙虾的季节。不知道从什么时候起，小龙虾已经成为夏日里必不可少的聚会美味。不论是大排档还是外卖，只要朋友聚会，绝对是首选！不知道你有没有考虑过在影院里也享受一顿小龙虾呢？一边看电影，一边享受着小龙虾的Q弹，十三香香料入味，深嘬一口，口感引爆味蕾，回味无穷！再舔舔手指，超级满足！

虽然现实生活里，影院不能外带小龙虾，但《龙虾刑警》却让人享受到吃麻小的快感！。

鲜香麻辣，够味！





看过警匪片，没看过这样的警匪片：话痨到几乎碎嘴子的邋遢组长，男人婆似的恨嫁女刑警，初出茅驴的新兵蛋子，再加上一个盼着退休的老胳膊老腿儿的老警察，组成了基本上在刑警队里被鄙视的二组。你没见过的来了：只看到过警察在警车里盯梢的，可没见过为了盯梢盘下一个龙虾店的。看到过盘下个店的，但没看过把店盘下来，生意还做的兴隆日进斗金的吧！当警察和做生意两不误，盯梢和赚钱两手抓，让人不得不服！





不只是警察这边够另类，犯罪分子也总给提供笑料：以物流为掩护进行毒品运输，但老大和一众小弟的对话时时刻刻让人忍俊不禁。虽然智商不是特别在线，一看就是吃了没文化的亏，时不时冒出几句特别二的对白让人深深替他们的情商着急，可以说达到了尬聊的最高境界。

于是乎，这样的一组刑警和这样的一组罪犯，能碰出什么样的火花呢？结果当然是，物流小哥们被十三香小龙虾的美味征服啦~

平民化、贴地气！





人们喜欢小龙虾，而不是大龙虾的精髓就在于，小龙虾是一个很热闹的吃饭的氛围。特别是需要亲自动手剥虾，这个时候就必须放下手机，投入到热烈的剥虾和热络的聊天行列中去。于是乎，小龙虾也变成了最平易近人最热火朝天的沟通情感的美食。





影片中的每个人物都透着一股子亲切感。不是高大上冰冷的英雄，穿着普通、性格有缺陷，甚至罗里吧嗦，让人感觉就是身边的人。他们每个人也都会犯错，也都有普通人的情感和弱点。他们在乎和珍惜的，一是完成任务，二是保护彼此。这点就特别实在。特别是当开店赚钱和监视任务形成了小小冲突的时候，那种最开始的摇摆也让观众感同身受。最可爱的是厨师长老能。在警队里基本是个老蔫，没想到在掌勺小龙虾的时候发出了光芒！让一众警员不得不竖起大拇指，而最后也是他作为一个老警察，凭借自己几十年的经验坚守到最后一个犯罪分子的落网。这一份实实在在的感受，传达出来就是两个字——实惠！

小火入味，大火收汁！





要说影片为什么好看，一个主要特点是细节到位！从盘龙虾店开始，一切都顺理成章。龙虾店的经营和对犯罪分子的监控两条线交替进行，最后汇聚在一起。特别有意思的是一个老顾客和厨师之间的“情谊”，点点滴滴特别值得玩味。从神态、行为举止，都让人大呼过瘾！





特别是最后抓捕打斗也是一大看点。打斗戏份主要分为老中青三个“战场”。年轻警员基本上动作利落，是练家子的格斗打法；中年组长和犯罪分子室内肉搏也有挂彩等厮杀的看点。而最让我感觉好笑但又深感回味的是同是好吃的两个老人在厨房的对打。老警察急了，不是因为对方将自己撂倒，而是从一个厨子的自尊心入手：我没同意，你凭什么在我的厨房做饭！这个细节简直非常细致入微！作为一个厨子的地盘感瞬间出来了。而最后两人的肉搏几乎可以用撕扯来形容，完全没有所谓的打法，甚至更像是两个平凡普通人利用厨房的一切器具在和对方争个你死我活。这是在其他警匪片中鲜能看到的绝妙创意！

《龙虾刑警》贴近生活简单直接，就如同你吃麻小一样，不需要正襟危坐带着什么领悟和思索，看的就是一个爽，吃的就是一个热火朝天。看过之后，笑过之后，心情舒畅，绝对是这个炎炎夏日亲朋聚会看片的首选。