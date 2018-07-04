在我看来，电影最牛逼的地方不在于它是造梦机，而是它可以像一面镜子，映射出现实，让人看清、反思，从而这个世界因为电影的存在，可以变得越来越好，哪怕只是一点点。所以我相信，当未来的某一天回忆起本片，很多人依旧会热泪盈眶，激动不已。因为他们看到了珍贵的希望，也看到了推动社会进步的力量。

基本上很难将这部影片与以往任何一部国产片进行类比。对于国产片而言，它是全新的开端。它的独特不在于题材、技巧或者其他任何关于电影创作本身的范畴。它的可贵在于勇气，以及一种直面现实的坦荡。

这种勇气和坦荡是影片的气质，同样也可以说是主人公程勇的心路历程。机缘巧合，生活潦倒靠卖印度神油为生的程勇得知天价抗癌药格列宁有药效一样的却低价的印度仿制版，于是他因此谋取了高额的利润的同时，也摇身一变成为了“普度众生”的“药神”。只是利益与生命的博弈远没有他想象的那么简单，他选择了明哲保身，却又因为觉醒的良知而义无反顾的勇敢再次跳入这场旋涡之中。唯一不同的是，比起万人追捧的“神”，这一次他只愿做个善良的平凡人。

影片叫《我不是药神》，这个名字实在耐人寻味。程勇卖药救人，他是患者眼里的“神”，可在残酷的现实面前，“神”也会无能无力，神也许可以解燃眉之急，但从根本上能拯救众生的唯有众生自己。这个角度，是说主人公程勇的。而影片的英文名“dying to survive”，渴望活着，则更能展现出影片的众生相。对于普通人而言，活着不易，但至少身体健康，能吃能睡，看到明天的朝阳。而对于绝症病人而言，“活着”是一种充满侥幸的奢望。高昂的药物和治疗费用是一道横在希望与现实之间的高墙，有钱人越了过去，没钱的人只能站在原地。影片中有一句台词，非常犀利，“这个世界上只有一种病，穷病”，诚然这是一个让神也头疼的无解命题，但作为一个普通人，却执着的用一己之力希望能改变些什么，光是这一点，已经让人心生敬畏了。被点亮的人性之光也许微弱，却足够温暖。

毫无疑问，这是一个现实题材故事。比起让人忍不住泪目的情节本身，更让人触动的是影片时刻传递的希望。不管现实有多丧，大家都在努力的活着，努力的去改变，让这个社会可以变得更好，所以也许正因为如此，影片类型上写着喜剧，海报上每个人都挂着灿烂的笑容，导演想传达出来的情绪不言而喻。

导演文牧野说自己拍片的三个关键词是“真诚、动人和希望”。真诚是创作态度，动人是故事情节，而希望是影片的主题，很厉害，这三个主题都在《我不是药神》中得到了完美呈现，可以说，这部片子已经做到了主观能力范围以内的极限，值得无限的赞美。

或许片尾曲其中的一句歌词是对全片最好的诠释，“没有神的光环，握紧手中的平凡”，之于普通人，生于平凡，如同这部电影本身，它只是一部电影，但那又如何，每个人都无需成为神，在平凡中同样可以绽放伟大。