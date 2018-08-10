











带着原罪的《爱情公寓》电影版终于上映，虽然争议不小，但无可否认“爱情公寓”这四个字强大的票房号召力。影片打着原班人马的旗号，但意外的是这个故事却是和剧版截然不同的路数，一开始“瓶邪CP”出场，让人误以为进错了影厅。直到看到曾老师胡一菲等人，才确定这的确看的是《爱情公寓》。都市爱情情景剧变成了盗墓历险，这画风变化着实有点大。

不过平心而论，本以为会很烂的《爱情公寓》电影版却比想象中好太多。甚至比电影版的《盗墓笔记》要强。虽然整个故事依附于《盗墓笔记》的主线剧情，但轻松搞笑的气质仍在，几位主演的人设也一如既往，特效投入在喜剧片中绝对是大手笔，最关键的是天马行空的脑洞频开，比剧版更有趣。

既然用了盗墓的主线，那么就不得不说“盗墓”系列的主角——瓶邪CP，在片中，吴邪已是中年大叔，而小哥张起灵仍然是翩翩少年。嗯，看过三叔原著小说的观众都知道这就是小哥的超强的主角光环，他是集才华与美貌，善良与智慧于一身的超级爱豆，绝对的顶级“杰克苏”。





单从观感而言，由新人演员赵志伟饰演的小哥很符合原著中的形象，有颜有功夫，人狠话不多，重情重义并且在关键时刻可以力挽狂澜，难怪本来和吕子乔组CP的美嘉在小哥面前也大犯花痴。而小哥的扮演者赵志伟对这个角色拿捏的不错，虽然小哥的人设是外表冷酷，但赵志伟的面部微表情可是相当细腻，很好的将小哥的心理活动呈现了出来，虽然谈不上演技爆棚，但至少是有用心的，揣摩过的，这一点值得肯定。更何况《爱情公寓》的诸位穿越到盗墓笔记后大家都在搞笑，连吴邪都上了贼船，开始一本正经的逗比了起来，而小哥张起灵却依旧酷炫十足，认认真真的干着自己的本职工作“盗墓”（应该叫文物保护），人设不塌的小哥在这样一部喜剧片中有了一种反差萌。

相信很多观众认识赵志伟是在芒果台的综艺节目《一年级·毕业季》中，作为旁听生的他在节目中不仅展现了其谦逊认真的性格，也向广大观众展现出了自己在辩论、演唱、表演等多方面的专业实力，特别是与李安导演探讨演技那一段，让人看到他自身对“演员”这个职业的态度和追求。而后在运动题材网剧《蔚蓝50米》中，赵志伟饰演了一名外表冷漠，内心执着火热的游泳选手，188的身高，线条分明的肌肉，外形很符合游泳运动员的设定，而表演也是可圈可点，让大家看到了他更多的可能性。



