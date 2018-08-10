带着原罪的《爱情公寓》电影版终于上映，虽然争议不小，但无可否认“爱情公寓”这四个字强大的票房号召力。影片打着原班人马的旗号，但意外的是这个故事却是和剧版截然不同的路数，一开始“瓶邪CP”出场，让人误以为进错了影厅。直到看到曾老师胡一菲等人，才确定这的确看的是《爱情公寓》。都市爱情情景剧变成了盗墓历险，这画风变化着实有点大。
不过平心而论，本以为会很烂的《爱情公寓》电影版却比想象中好太多。甚至比电影版的《盗墓笔记》要强。虽然整个故事依附于《盗墓笔记》的主线剧情，但轻松搞笑的气质仍在，几位主演的人设也一如既往，特效投入在喜剧片中绝对是大手笔，最关键的是天马行空的脑洞频开，比剧版更有趣。
既然用了盗墓的主线，那么就不得不说“盗墓”系列的主角——瓶邪CP，在片中，吴邪已是中年大叔，而小哥张起灵仍然是翩翩少年。嗯，看过三叔原著小说的观众都知道这就是小哥的超强的主角光环，他是集才华与美貌，善良与智慧于一身的超级爱豆，绝对的顶级“杰克苏”。
单从观感而言，由新人演员赵志伟饰演的小哥很符合原著中的形象，有颜有功夫，人狠话不多，重情重义并且在关键时刻可以力挽狂澜，难怪本来和吕子乔组CP的美嘉在小哥面前也大犯花痴。而小哥的扮演者赵志伟对这个角色拿捏的不错，虽然小哥的人设是外表冷酷，但赵志伟的面部微表情可是相当细腻，很好的将小哥的心理活动呈现了出来，虽然谈不上演技爆棚，但至少是有用心的，揣摩过的，这一点值得肯定。更何况《爱情公寓》的诸位穿越到盗墓笔记后大家都在搞笑，连吴邪都上了贼船，开始一本正经的逗比了起来，而小哥张起灵却依旧酷炫十足，认认真真的干着自己的本职工作“盗墓”（应该叫文物保护），人设不塌的小哥在这样一部喜剧片中有了一种反差萌。
相信很多观众认识赵志伟是在芒果台的综艺节目《一年级·毕业季》中，作为旁听生的他在节目中不仅展现了其谦逊认真的性格，也向广大观众展现出了自己在辩论、演唱、表演等多方面的专业实力，特别是与李安导演探讨演技那一段，让人看到他自身对“演员”这个职业的态度和追求。而后在运动题材网剧《蔚蓝50米》中，赵志伟饰演了一名外表冷漠，内心执着火热的游泳选手，188的身高，线条分明的肌肉，外形很符合游泳运动员的设定，而表演也是可圈可点，让大家看到了他更多的可能性。
虽然在这部“盗墓笔记”版的《爱情公寓》中，赵志伟的戏份不算特别多，但却让人印象深刻，我们也期待着以后能在更多的影视剧作品中看到赵志伟演绎的不同角色。