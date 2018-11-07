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编辑 | 删除 《两个俏公主》：父爱藏在童话故事里

Eric 发布于：

毫无疑问，女孩子是父亲的掌上明珠，是父爱这个王国呵护下的小公主。并不是人人都会有女儿，但父亲对女儿的爱却依旧可以感同身受。

 

每个父亲都会希望自己的女儿自爱自强，有责任有担当，但在如今的现实社会，大家难免会有焦虑感，随着社会的发展，孩子的成长面临着各种考验，而教育也成为了每个家庭无法回避的难题。

 

《两个俏公主》讲述的是女孩勇敢无畏的冒险奇幻故事，红铃和桃茜两位公主助人为乐，勇闯鹰国，在帮助天鹅国王子取回圣羽的同时，也收获了自己的幸福。这其中有着两位女性主人公积极乐观的人生态度，另一方面也包含着深情的父爱。

 

在中国传统文化中，父母对儿女在外总是充满了担忧和思念，诗经中写道“父曰：嗟！予子行役，夙夜无已”，对于远行的儿女，父母总是充满了叮咛和嘱咐。同样，在《两个俏公主》中出门在外的公主红铃也收到父亲的嘱咐，“像公主一样去思考，像公主一样去行动”，父亲的话也成为了红铃行事的准则。这句话看似简单，却无疑对红铃起着潜移默化的作用。在遇到突发情况的时候，不鲁莽，不冲动，先冷静思考再做决定，而红铃的每一次选择无疑都是听从了这句话，做自己想做的，应该做的事。

 

在现实生活中，女孩的成长绝不会比故事里容易。而身为父亲，这种焦虑无处不在。希望女儿健康快乐的同时，又害怕女儿学坏，害怕遇人不淑，害怕女儿离家会遇到什么困难或者危险……对于父亲而言，女儿更像是需要细心呵护的花朵，稍有不慎，可能就会后悔不已。但不得不承认，虽然父亲都希望教育好女儿，为女儿的成长保驾护航，但因为各种原因，教育中难免会有缺失的地方。比如，为了害怕女儿受到伤害，而过度保护，代替孩子解决一切问题；亦或者是因为工作繁忙，而对孩子完全放任自流疏于教育。

 

公主，也许是每个女孩子会幻想的美好身份，她代表了一个女孩会有的各种优秀品质：温柔善良，但又勇敢无畏，有责任心，同时也有着无比坚韧的性格。作为父亲，谁不希望自己的女儿像一个真正的公主呢？不仅是衣食无忧，更重要的是有着公主的品格。所以，也许带着女儿去看《两个俏公主》是一种正确的选择。在这部简单却富有教育意义的动画片中，明辨是非，学会自爱，也学会关爱。学会独立思考，也学会勇往无前。

 

父爱的表达方式有无数种，而藏在童话故事里的父爱，也许是最浪漫的一种吧！

 

两个俏公主(2018)

6 .0

两个俏公主(2018)

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