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编辑 | 删除 93%的创业公司都活不过第三年，至暗时刻如何度过？

Eric 发布于：

“燃点”顾名思义，是指物体燃烧时的温度点，到达燃点后，物体将以一种全新的形态和面貌出现。说来，不光物体有燃点，工作、学习、生活甚至是当下热衷的创业，都有燃点，燃点犹如催化剂一般，将开启一段全新的旅程，走入人生中的重要时刻。

 

1月11日登陆全国影院的《燃点》，则是一部题材独到又颇为走心的创业纪实电影。它由关琇执导，围绕“创业很难，但坚持很燃”的主题，通过连续14个月的持续拍摄，用纪实的表现手法，真实记录了 14 位创业者在创业过程中面临的艰辛、困苦、否定、认可等各个阶段。既有成功后的欢欣鼓舞，又有失败带来的挫折与烦恼，将创业路上不为人知的心路历程，毫无保留的摆在观众面前。

 

虽然每一位创业者的故事、遭遇和境况都不尽相同，但无论经受怎样的考验，遭遇怎样的艰难险阻，他们都不会轻言放弃，而是遵从内心的真实选择，在成功与失败的道路上艰难前行，找寻创业路上真正属于自己的“燃点”。

 

片中的每个主人公都颇具代表性，令笔者个人印象格外深刻的是papitube联合创始人papi、跨界美食家创始人安传东、米果文化创始人马薇薇等这几位主演，通过他们在镜头下不为人知的一面，刻画了一幅现实意义浓郁的创业风情画。

当papi带领一众志同道合的伙伴，引领MCN平台和短视频风潮时；当安传东被业内人士一口否定，创业失败陷入绝境时；当马薇薇带领团队攻克一个个难题，大胆地走上知识付费这条路时……他们的孜孜不倦、拼搏追求，正是当下创业者的众生相，也是创业过程中的真实写照。


安传东，看片之前，你会想这是谁？为什么要拍他？看完了之后可能男女观众对他的感觉是截然不同的，甚至男女朋友一同看片有可能会因为安传东吵起来。女生会觉得这个人为什么要创业？他不适合创业，他为什么要用父母的血汗钱去填自己的创业梦？男生会觉得这个人倒霉，但为了梦想执着得可爱——尽管离成功还很远，但你总是想去试试，不然所谓的小镇青年，各种“漂”们能够攀爬去哪里呢？哪怕头破血流，哪怕希望无比微小，不也要去试试吗？

伴随着大银幕上他们一次次挑战自我、排除万难的经历，令人也会不由自主的深陷其中，追随着主人公们的脚步，体验来自各个领域和行业的艰难困苦与心灵悸动，从而真正走入主人公们鲜为人知的内心世界，体会创业所带来的辛酸历程。

 

《燃点》中，主人公们所面临的困难和需要克服的难题，也是常人难以想象的。事业发展过程中的瓶颈、潜在客户的真正需求、企业做大做强后的走向、创业路上亟待攻克的难题、失败后从零开始的决心等，都是摆在创业者面前急需克服的关键问题。

 

在移动互联网迅猛发展的时代，创业是无数人为之趋之若鹜的事业。成功固然可喜，值得借鉴和推崇；但失败也并非一无是处，而是为下一次的成功积蓄有声力量。这14位主人公的创业经历，对广大创业者而言，无疑是一次难得的成长与提升的机会。也许在不久的将来，身为创业者的你，经过自己的努力与打拼，也能成为下一个马云、马化腾一样的大人物。

 

“总要一次，奋不顾身的为梦闯荡。”这是纪实电影《燃点》海报上的一句话，很具有代表性和说服力。如同影片一样，一个个鲜活的人物，一段段创业的历程，一次次失败与成功相伴的故事，对14位主人公来说意义非凡，对观众而言也是难得的经验与财富。一部《燃点》告诉我们，创业之路并没有想象中的那么简单，表面上风光无限，实际上困难重重，失败与成功往往只在一念之差。对广大创业者来说，对当下风头正劲的创业浪潮而言，《燃点》也许来的正是时候。

燃点 Starups(2019)

6 .0 / 8 .0

燃点(2019)

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