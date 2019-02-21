



学生时代沉迷于《科幻世界》无法自拔的我也许永远不会想到，有一天《流浪地球》会被改编成电影。对于像我一样看《科幻世界》长大的人来说，《流浪地球》不仅是一部电影，更是一种情怀。

三刷之后，虽然有遗憾，但更多的是一种感动。这是国产科幻电影做的最认真而且是最好的一次。，我们终于有了真正的科幻电影。

“希望”和“家园”是终极命题

末日题材是科幻电影常表现的主题，而以末日为题材的科幻电影而言，“希望”和“家园”绝对是终极命题，求生欲是人类的本能，家园是人类的归宿。《流浪地球》原著小说的基调很悲伤，第一人称的自述，史诗般的沧桑感，其中更多的是表达出这个过程的无比艰辛与波折，而最终也预示着希望。而电影则强化了“希望”这一概念，对于复杂的背景设定进行了简化，用一次足矣改变人类命运的事件来凸显“希望”的可贵。出现危机，全力拯救，这是很简单粗暴，却是最可行的改编方案。而原著最经典的部分“叛乱”被删除，只留下了一两个大部分观众甚至都不会留意到的镜头作为背景而已。虽然可惜，但作为一部国产电影，这是无奈之举，不仅要考虑到影片的属性（合家欢），还要考虑到审查（这就是为什么基本上不用指望《三体》能拍出来的原因），篇幅等多种因素（如果有第二部，或许可以看到）。

而片中也多次提到了“家园”，“带朵朵回家”姥爷留下的这句话成为了刘启的坚定的信念。“我原以为家在身后，现在才知道家在前面”，流浪地球，就是带着家园去寻找希望，这种执念，很中国，也很让人触动。









硬科幻值得鼓励

毫无疑问，在科幻迷看来，硬科幻才是真正的科幻片，也是最难拍的类型片之一。之于科幻迷而言，硬科幻是极致幻想的产物，而对于普通观众，就是一种不明觉厉的“酷”，如果能达到情感的共鸣，基本上就是合格的硬科幻片了。

翻看国产电影史，在《流浪地球》之前并没有一部真正的硬科幻片。《流浪地球》能拍出来，就是一种突破了。更难得的是影片中有大量的细节是精心设计的。非常符合硬科幻所追求的严谨。一刷很容易忽略，但二刷就会注意，比如地下城每个人的衣服上贴着二维码作为身份标识，也可以扫码支付。电视播报滚动的字幕也和真实情况相匹配，北京地下城里大量的中国元素……总之这部片子中考究的细节绝对是现有国产片最强，绝对是细节控的最爱。









当然，影片中也有硬伤，比如开车从杭州到印尼，这速度也太快了点，程序不能加载和硬件有什么关系？还有洛希极限数据是错误的等等，而从剧作的角度，同样也有不少问题（大部分人吐槽的点）人物单薄，节奏问题，某些剧情有点矫情，价值观有争议等等，总之，用批评的态度去看《流浪地球》，它的确有很多问题。

但这又怎么样？《流浪地球》仍然值得打电话。

所有对于这部分的批评只是因为大家将《流浪地球》与好莱坞工业水准的科幻片进行对比，显然这样的对比有失偏颇。美国人在拍科幻片的时候，我们在拍什么？或者看看同期的电影在拍什么（《疯狂的外星人》作为喜剧片不错，但真心糟蹋了那么好的原著小说）。美国一部硬科幻电影的投资有多少，而国产片又是多少？美国的科幻片可以找NASA来当顾问，而大刘再牛逼也只是一个小说家。同样是虚构幻想的产物，好莱坞可以各种“让想象飞翔”，而国产片就成鬼扯了？特别是用斯科特和诺兰这样的大神级导演的水准来评判只拍过一部青春片的导演更是不公平。





硬科幻，国产，这两个词结合在一起本身就是一个很“科幻”的事情，更何况它真的拍出来了，而完成度如此之高。这里要赞叹一下导演的勇气，明明可以继续拍稳赚不赔的青春片或者爱情片，但偏偏选了自己热爱但却毫无经验可言的科幻片，这种魄力没有几个人做得到（宁浩也是科幻迷，但最终还是把手里几个科幻小说版权都卖了）更可贵的是 在资金如此有限的情况下，想尽办法坚持拍完，并且呈现出了非常好的效果。

还要强烈安利一下《流浪地球》的原声带，做不仅完整，而且贴合度很高，很久没有听过这么高质量的电影原声了。片尾曲、推广曲、原声配乐每一首都非常耐听，而片尾那首《开启新征程》更是燃爆，气质已经不输好莱坞大片的配乐了。

中国科幻未来可期

对于熟悉《科幻世界》观众而言，这本杂志就是很多人的科幻启蒙老师，在上面有太多优秀的国产科幻小说，光刘慈欣的作品就不胜枚举，《球状闪电》、《全频带阻塞干扰》、《微纪元》、《中国太阳》……，虽然大多创作于近20年前，但科幻小说大胆的想象力却并不过时，这些都是未来中国科幻电影的大宝库。

片中有句台词说的很好，“同归于尽好过坐以待毙”，这份敢为天下先的勇气让人动容，也希望以《流浪地球》作为起点，未来会有更多的投资去拍科幻片，而不是那些风险更小的爱情片和喜剧片，而对于刚刚起步的中国科幻，就算再挑剔，也请为主创们的勇气鼓掌。