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编辑 | 删除 花式刷满屏，国风剧《陈情令》能火不是没道

Eric 发布于：

15年前，一部《仙剑奇侠传》横空出世，开创了仙侠剧的先河。5年前，一部《古剑奇谭》红遍大江南北，再次掀起一股传奇热潮。而后虽然同类题材作品众多，但仙侠剧的热度却再不复存在。

 

直到最近《陈情令》的开播。从前两集的被质疑，到后面越来越吸引人的大型真香现场，如今已经上线20集，真的是渐入佳境，令人欲罢不能的节奏，《陈情令》各种花式霸屏，成为了最近大家关注的焦点，也不得不让人一下联想到曾经那两部大火的作品。这三部剧的主角都是热血正直的少年，在剧情上都讲述了主角们一路上历经艰辛，最终收获了成长的励志之路。

 

但仔细比较会发现，《陈情令》有着诸多与众不同的特点，这也是它是否能从同类题材中脱颖而出的关键。

 

《陈情令》讲述了蓝、江、聂、温、金五大家族共治天下的时代，江氏故人之子魏无羡与姑苏蓝氏弟子蓝忘机相识，在相处中成为知己，一同探寻真相，行侠仗义，匡扶正义的故事。与其他同类作品常常男女主并重不同的是，《陈情令》的双男主搭配，新鲜感十足，魏无羡外向活泼，精灵古怪，蓝忘机沉着内敛，深藏不露，他俩各取所长，往往可以出奇制胜，也因此逐渐成为了并肩作战的好兄弟。


 

在人物性格的塑造上，这两个主角非常立体，层次丰富。魏无羡虽然身世坎坷，却没有苦大仇深的姿态，相反内心坦荡，看似玩世不恭，却正直善良。虽然随后的故事中，这个人物越发的具有悲情色彩，但他却依旧不改初心，用积极的心态影响着蓝忘机。而蓝忘机虽然外表高冷，但其内心有着对自由的渴望和大义凛然的正义感，对感情的表达也同样“深藏不露”，与魏无羡相识之后，虽然冷眼以对魏无羡种种行径，但内心却对这位知己给予了极大的肯定。两人的感情也越发浓厚，配合更加默契无间。性格上一个是烈焰，另一个是冰山，正是这种人物的反差让整个故事多了很多有趣的看点。

 

在剧情方面，《陈情令》很擅长制造悬念，叙事开篇魏无羡、蓝忘机、江澄三人在悬崖之上的恩怨情仇，让人不明就里。而在十六年后，魏无羡以莫玄羽的身份再次出现，偶遇了故人蓝忘机，关于十六年前的故事才刚刚拉开序幕。正是因为有开篇这个大悬念，让大家对后面的故事发展充满好奇。而从第三集开始，故事线退回到了十六年前，姑苏蓝氏的云深不知处，天真无邪的两位少年从相识到联手发现在蓝氏后山隐藏多年的秘密，开始联手探案，找寻真相。事件接连不断，节奏非常快，每个事件相对独立，相互之间又有着一定的关联，特别是温氏一家怀揣独霸江湖的野心，掀起腥风血雨，“忘羡”组合联手抗衡，真真是拍出了大气势。

 

最近的剧情中，魏无羡变成了夷陵老祖，终于快意恩仇，但他与蓝忘机、江澄之间的关系，却似乎难以回到最初。而在后面的情节中故事线会再次转回到十六年后两人再次相遇后，没有了过多的爱恨情仇的渲染，而是将篇幅留给了故事本身的强情节，这样的叙事方式在同类题材中也非常少见。

 

其实这部剧的相较同类题材还有着不少优点，比如完整系统的世界观设定，邀请著名CV为角色配音，配乐也尽显古风之美，总之《陈情令》虽然有争议，但却是同类题材的佼佼者，在大家纷纷觉得“真香”之后，相信后面的剧情也会越发精彩。由此说，《陈情令》这部作品，必须是同类型作品中的一股清流，却又挟裹着巨大的流量与热度，成为这个夏季的人气之作。

陈情令 The Untamed(2019)

8 .6 / 7 .0

陈情令(2019)

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