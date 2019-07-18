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编辑 | 删除 《银河补习班》：这才是全世界最好的补习班

Eric 发布于：

 

“学习”是每个学生绕不开的话题，如果有一个世界上最好的补习班，能让孩子成才，相信一定有家长愿意倾其所有为孩子报名。

 

可这样的补习班真的存在吗？邓超的新片《银河补习班》告诉了我们答案，这样的补习班不仅存在，而且就存在于每个普通家庭之中。

 

没错，正如同片中所表达的那样，其实家庭是每个孩子最好的“补习班”。而邓超饰演的父亲马皓文身体力行则向广大家长们传授了独家的“补习秘籍”。

 

“你是这个地球上最聪明的孩子。”

 

在片中，童年的马飞因为反应慢成绩不好而遭到同学和老师的嘲笑，以至于他自己都觉得自己不是读书的料，“长大了只能去卖煎饼”。甚至连母亲也认为他就是比较笨。但马皓文却有着截然不同的看法，他选择相信孩子，并且常对马飞说“你是这个地球上最聪明的孩子”。

 

从这之中不难看出马皓文的教育理念，对于孩子，他始终抱着鼓励肯定的态度，因为他坚信“有教无类”，而反观以教导主任和马飞母亲所代表的传统教育观念，以结果为最终导向，用成绩评判好坏，不断的否定孩子，特别是教导主任那句“煤球再怎么洗，永远变不成钻石”则体现出了传统教育中的惯性思维。在他看来，“好学生”和“坏学生”是绝对的对立面，而坏学生不值得被关注。但无论别人怎么说，对于孩子而言，没有什么比父母的鼓励更珍贵，马飞也因为父亲不断的鼓励，最终实现了人生的理想。相信是一种力量，而相信孩子，也是教育的第一步。

 

 

“永远不要停止思考”

 

马皓文经常给马飞说的另一句话是“只要脑子一直想，你就可以干这个地球上所有的事情。”这句话是在教孩子要有独立思考的能力。

 

学习，不仅是学知识，还有思想和方法。古语云要“知其然知其所以然”，也说明了思考的重要性，也正是因为学会了独立思考，马飞才发现原来学习并没有那么难，而是充满了探索的乐趣，而他之所以能在紧急关头成功自救，也是源于思考，可以说，思考的能力是学习一切知识的基础。

 

而同样，不要停止思考的下一层意思，就是不要认输，不要放弃。这句话是马皓文说给马飞听的，同时也是说给自己听的。马皓文没有放弃对儿子的教育，同样也没有放弃证明自己的清白，虽然这过程充满了艰辛，但不认输，才是成功唯一的希望。

 

“一定要做自己做喜欢的事情”

 

这句话可以说是全片的核心，也可以说是教育的终极命题。影片中也多次出现了关于这句话的情节。马皓文对儿子说，“人生就像射箭，梦想就像箭靶子，如果连箭靶子都找不到的话，你每天拉弓有什么意义？”他教会儿子，梦想，是一切努力的方向。

 

在学生时代，相信每个人都思考过这一个问题，读书到底是为了什么？它枯燥而漫长，甚至看不到希望。对于大多数孩子而言，他们只知道读书是为了考一个好大学，有一份好工作，这是老师家长从小的教育，就像片中马飞说的那样“考清华北大，妈妈说的”。盲目的学习是应试教育的悲哀，把考试当成人生最重要的事情，更是一种悲哀，学习，是为了以后去可以做自己喜欢的事情。同样，学习是人一辈子的事。

 

而印象最深刻的情节莫过于马飞想考飞行员，而教导主任为了学校的名誉，希望他正常参加高考为全校争光，但马飞斩钉截铁的回绝了，依旧坚持自己的梦想。因为父亲教导过他，一定要做自己喜欢的事情。是不是全校第一，全市第一都不重要，重要的是听从内心的声音，将热情和青春投入到自己喜欢的事情中去，而我想这也是教育真正的意义所在吧。

 

其实所谓的补习秘籍并不深奥，它不过是父子亲情间长年累月的潜移默化。《银河补习班》为广大的家长提供了一个新的思路，不仅关于教育，同时也关于亲子沟通。在冲着儿子大发雷霆后，马皓文对儿子说：“爸爸也是第一次学着当爸爸，爸爸也会犯错”，这句台词很容易让人潸然泪下，而如此真挚坦率的亲子沟通也正是现实中很多家庭所缺乏的。

 

所以，俗话说的没错，父母，是孩子最好的老师。而无疑，家庭，才是全世界最好的补习班。

 

银河补习班 Looking Up(2019)

7 .6 / 8 .0

银河补习班(2019)

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