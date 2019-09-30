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编辑 | 删除 《我和我的祖国》：无悔青春献给你

Eric 发布于：

 

今年国庆档最特别的一部，也是必看的一部影片非《我和我的祖国》莫属。作为 “新中国成立70周年”的献礼影片，《我和我的祖国》用7个故事串联起来了这70年的共和记忆，将小人物的命运与共和国的发展变迁紧紧相连。如同歌中唱到的那样“我和我的祖国，一刻也不能分割”，这种深沉的大爱贯穿始终，让人动容。

 

从1949新中国成立到1964中国第一颗原子弹爆炸成功，从1984中国女排奥运夺冠到1997年香港回归，从2008年奥运会到2015年纪念抗战胜利70周年，2016年神舟十一号返回舱成功着陆，回望共和国的历史，不免让人感慨，而这份热爱如同眼里擎着的泪水，饱含了太多的情感，相信每个中国人都能瞬间感同身受。

 

七个故事其实都在讲“奉献”，如同《相遇》这个故事中出现的那本书——《青春之歌》，如果青春是一首歌，那么这首歌一定是献给最亲爱的祖国。这七个故事的主人公都是普通人，而他们爱的方式也都是如此深沉。他们是共和国的建设者，他们也都是无名的英雄，共和国今日的繁荣富强，是由这样千千万万普通人用热血和青春换来的。

 

虽然七个故事有着截然不同的角度和风格，但每个故事都紧贴主题，完成度极高，而其中印象最深刻的两个故事是《夺冠》和《北京你好》。这两个故事让人笑中带泪，代入感极强。《夺冠》中，1984年的上海老弄堂里邻里间那扑面而来的生活气息让人怀念，小主人公两难的选择间充满了戏剧性，非常有趣。而《北京你好》在我看来则是这些故事中最动人的一个。“葛大爷”的演技收放自如，无可挑剔，人物丰满而立体。而如同这个故事所表达的一样，共和国的历史，不仅仅有喜悦，也有苦难，我们不能遗忘苦难，但也要在苦难中坚强，用微笑迎接新的希望。

 

《我和我的祖国》另一个值得称赞的地方在于，七位导演各取所长，七部作品都是他们各自独特风格的体现，这也是中国电影导演实力的缩影，大大提升了本片的可看性。管虎对主旋律题材的把控一流，而张一白擅长的爱情故事在本片中也得以体现。徐峥拍出了喜剧中的温情，薛晓璐有着女性导演敏锐的触感。宁浩则一如既往的在剧作中玩出了花样，命题作文中依旧有着跌宕起伏。而作为总导演的陈凯歌依旧有着自己诗意意象化的表达，新生代的文牧野展现了其对不同题材的驾驭能力，总之，《我和我的祖国》是一部前所未有的作品，它更像是一次中国电影人的汇报演出，自然而然的，各方面都是在水准之上的。

 

“我的祖国和我像海和浪花一朵，浪是海的赤子海是那浪的依托”，“我分担着海的忧愁分享海的欢乐”，这首几乎每个中国人都耳熟能详的歌曲唱出了大家共同的心声，祖国的繁荣与每个人的命运休戚与共，大家对祖国的热爱有着最朴实而原始的情感动力。也只有祖国，才能让我们无怨无悔奉献青春！

我和我的祖国 My People，My Country(2019)

8 .3 / 9 .0

我和我的祖国(2019)

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