在1962年普拉电影节上获得南斯拉夫国家电影奖大金球奖。这部电影参加第三届莫斯科国际电影节，并获得金奖。在第32届奥斯卡奖它还被选为南斯拉夫最佳外语片的参赛作品

导演：Veljko Bulaji韦杰科·布拉季奇

编剧：Stevan Bulajic 斯蒂文 布拉季奇

Veljko Bulajic韦利科 布拉季奇

Ratko Durovic拉特科·久罗维奇;

Skender Kulenovic斯肯德·库勒诺维奇

Berislav Orlovic 贝里斯拉夫 奥洛维奇

Vladimir Spindler 弗拉基米尔·施平德勒

演员表：

Bert Sotlar 贝尔·索特拉尔...指挥官武克萨komandir Vuksa

Velimir 'Bata' Zivojinovic 韦利米尔·巴塔·日沃伊诺维奇 ...索尔加Sorga

Milena Dravic 米伦娜·德拉维奇...米利亚Milja

Olivera Markovic 奥利韦拉·马克维奇...安德亚Andja

Dragomir Felba 德拉贡米尔·费尔巴...奥布拉多Obrad

Ljubisa Samardzic 柳比沙·萨马尔季奇...米塔尔Mitar

Mihajlo Kostic-Pljaka米哈伊洛·科斯蒂奇-普利亚克...艾哈曼德Ahmet

Milan Milosevic米兰·米洛舍维奇 ...伊维卡Ivica

Abdurrahman Shala阿卜杜勒-拉赫曼·莎拉...雅科夫Jakov

Davor Antolic达沃尔·安托里奇...约娅Joja

Tana Maskareli塔娜 马萨卡莉...马琳科娃母亲Marinkova majka

Tamara Miletic塔玛拉 米勒蒂奇...Zlata兹拉塔

Milorad Majic米洛拉德 马季奇... Djed祖父

Adam Vedernjak亚当·韦德尼亚克...Marinko马林科

Branko Lustig布兰科·勒斯蒂格...U oci ranjeni Njemac 眼睛受伤的德国人

Branko Matic布兰科·勒斯蒂格..小提琴手

音乐：Vladimir Kraus-Rajteric弗拉基米·尔克劳斯-拉杰特里奇

摄影：Aleksandar Sekulovic亚历山大·斯库洛维奇

剪辑：Katarina Stojanovic卡塔琳娜·斯托扬诺维奇

运行时间：124分钟

类型：剧情| 战争

国家：南斯拉夫

语言：塞尔维亚语 - 克罗地亚语

发行日期：1962年7月25日（南斯拉夫）

也称为：战争中最辉煌的一天（德语）

颜色：黑白

剧情概要：

1942年6月-7月间，德军15000余人在22000“乌斯塔沙”匪徒的配合下，对无产阶级第一旅的克拉伊纳突击大队驻守的波斯尼亚西北部的科扎拉山区进行了疯狂的扫荡。他们环绕着山峰开始地毯式围歼行动。 撤退出来的游击队员和数量众多的游击队伤病员不仅要照顾自己，还要努力保护成千上万的当地百姓，为掩护群众进行了顽强的殊死战斗。（二战电影馆）

小资料：

1942年3月31日 - 6月。纳粹德国以718步兵师、717步兵师第737团第3营；意大利第一山地师、第五山地师、22步兵师；克罗地亚“乌斯塔沙”的3个营以及克罗地亚地方卫队的一个营，对波斯尼亚东部、黑山北部以及桑扎克和黑塞哥维那东北地区展开了大规模的清剿，铁托领导的南斯拉夫游击队第一旅的克拉伊纳突击大队驻守的波斯尼亚西北部的科扎拉山区进行了疯狂的扫荡。无产阶级旅同敌人进行着殊死战斗。在7月3日晚间的激烈战斗中，一些游击队员冲出了包围圈，但主力部队第二天再次遭到围困大约有500名受伤的游击队员遇难。 据统计，在战斗中游击队员失牺牲大约1700名士兵， 在战斗结束后，来自科扎拉的数千名塞尔维亚平民被送往Usta?eJasenova亚塞诺瓦茨c集中营。 约900名游击队士兵幸存下来，并成立了第五克拉伊纳旅。与此同时，托托的领导的游击队从东波斯尼亚迁至西波斯尼亚。 在轴心国的进攻部队撤退之后，部分失落的地区在1942年9月解放。大约25,000名塞族人在在此次行动中丧生，大多数在集中营中丧生。这其中科扎拉战役最为惨烈。这是二战中南斯拉夫游击队抵抗运动的重要战役。它后来成为南斯拉夫战后神话的一个组成部分。

1972年，社会集资由雕塑家达萨恩·德萨莫哈 在 波斯尼亚和黑塞哥维那科扎拉山上，建造一座33米长革命纪念碑，在其上刻有9921被杀害的游击队和平民名字的纪念墙。

下图为科扎拉国家公园

科扎拉革命纪念碑