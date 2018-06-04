导演 康斯坦丁 ·汉宾斯基

演员表：康斯坦丁·哈本斯基/克里斯托弗·兰贝特/玛利亚·科热夫尼科夫/费力塞·亚肯耶尔/戴纽斯·卡兹纳斯/菲利普

脚本：康斯坦丁 ·汉宾斯基，亚历山大 ·，安娜 ·切尔纳克娃

制片人：艾尔米尔 ·，格列布 ·费季索，玛丽 ·乔罗姆斯克

作曲家：库兹马 ·博德罗夫

艺术家：尤，古尔纳拉 ·沙赫米洛夫

安装：尤里 ·特罗扬金.

类型：军事，戏剧

年份：2018

国家：俄罗斯

为了拍摄此片主要布景是完全按照图纸重新建立的纳粹死亡营。

剧情介绍：

1943 年 ， 该营地爆发起义 ， 由红军中尉亚历山大 ·佩利斯基率领（导演康斯坦丁 ·汉宾斯基亲自上阵）在袭击了 12 名党卫军成员后 ， 300 名囚犯突破了围栏 ， 逃到树林里。他们中大约有 50 人在战争结束时还活着。历史上唯一一次成功的死亡集中营的起义就是在索比堡集中营里。

附小资料：

索比堡死亡集中营在波兰东南部纳粹使用一年半 ， 从春天到 10 月 15 日是 1942 年 10 月 15日。在这段时间里 ， 约有 25 万犹太人在这里被杀。

导演: 杰克·戈尔德

编剧: 理查德·拉什克 / 雷金纳德·罗斯

主演: 艾伦·阿金 / 乔安娜·帕库拉 / 鲁特格尔·哈尔 / 哈特穆特 贝克尔 / 杰克·谢菲尔德

类型: 剧情 / 惊悚 / 战争

制片国家/地区: 英国 / 南斯拉夫

语言: 英语

上映日期: 1987-04-12(美国)

片长: 143分钟

又名: 死亡集中營

1944年，二战临近结束时，纳粹军队在波兰东部建立了三个关押死囚犯的集中营，其中一个就叫索比堡。另外有一个集中营发生了集体逃亡事件，因而看管索比堡集中营的官员发誓决不让这种事情发生在索比堡集中营。在这个充满酷刑的集中营里，逃跑却是唯一的出路。而更为严峻的是，如果有一伙囚犯逃跑，德国人将屠杀掉相应数量的囚犯。任何一次较大规模的逃亡将意味着负责的门卫和德方的政府官员性命不保。一个死囚犯却在这种看守异常严密的集中营里，率领600人集体越狱，其中300人成功，成为历史上的奇迹。