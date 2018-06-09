网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

二戰影视专题收藏

六个漫长的战场，从巴尔干半岛到东方中国、从诺曼底的海滩到斯大林格勒的街道、从挪威寒冷的雪山到炎热的利比亚沙漠、从缅甸的珊瑚岛礁到太平洋岛屿。在陆地、海洋和空中全面展开。

http://i.mtime.com/ezdyscg/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 《小岛》根据安德里亚·利维同名的2004年小说改编， 2009年BBC两集电视剧

二战电影馆 发布于：

片名：小岛

导演：约翰·亚历山大

编剧：安德里亚·利维 /葆拉·米尔恩

主演

娜奥米 哈里斯

露丝 威尔逊

本尼迪 克特康伯巴奇

大卫 奥耶洛沃

阿什利 沃尔特斯

尼基 阿穆卡-波德

卡尔 约翰逊

国家地区：英国

发行公司：BBC Television Centre ...

小岛是由安德里亚·利维同名的2004年小说改编，

2009年 BBC两集电视剧。

剧情概要：

讲述了二战前牙买加少女霍顿丝 自小对英国的向往，为殖民国英国参战和战后成为新一代移民在英国生活下来。后来和一直生活在英国的当地人奎妮在战争前后的生活变化，她们两相互交叉在一起的爱情和生活故事，用另一种视角给出了那一段变迁史。

“第一集”

1948年伦敦：霍顿斯加入她在英格兰的新丈夫吉尔伯特，他在那里与奎伊布莱住在一起。由于爱情是一种奢侈所无法承受的，所以这两个女人都是在没有好感的情况下结婚的。由于霍顿斯记得她在牙买加的生活以及她对迈克尔及其背叛她的深情厚爱，昆妮还记得当她的丈夫离开战争时，她与迈克尔的激情之夜。最初彼此怀疑，他们会揭露他们分享的秘密吗？

第二集”

霍顿斯在英格兰开始了她的新生活，很快就知道这不是她希望的金色土地。她和吉尔伯特遭受种族主义和无知，但在逆境中，他们彼此发现新的特质并开始坠入爱河。几年后，当她的丈夫伯纳德回到她身边时，奎妮感到震惊。当她由一个神秘的父亲分娩并有一个婴儿时，所有四个人的生命都会永远改变。

小岛屿 Small Island(2009)

8 .2

小岛屿(2009)

影评(8)

收藏(35)

回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：二战题材老片新拍之三十七--《索比堡》2... >>

二战电影馆

二战电影馆 (深圳)

男 天秤座

日志分类
日志标签
二战 经典 旧片 喜剧片 意大利 前南 前苏联 前苏联电影 惊悚片 系列剧 波兰 美国 新拍 三部曲 英国 法国 朝鲜战争 谍战 空战 伦敦 伞兵 阿尔巴尼亚 反法西斯 东德 西德 北非 空降兵 诺曼底 捷克斯洛伐克 挪威
更多 >>