片名：小岛

导演：约翰·亚历山大

编剧：安德里亚·利维 /葆拉·米尔恩

主演

娜奥米 哈里斯

露丝 威尔逊

本尼迪 克特康伯巴奇

大卫 奥耶洛沃

阿什利 沃尔特斯

尼基 阿穆卡-波德

卡尔 约翰逊

国家地区：英国

发行公司：BBC Television Centre ...

小岛是由安德里亚·利维同名的2004年小说改编，

2009年 BBC两集电视剧。

剧情概要：

讲述了二战前牙买加少女霍顿丝 自小对英国的向往，为殖民国英国参战和战后成为新一代移民在英国生活下来。后来和一直生活在英国的当地人奎妮在战争前后的生活变化，她们两相互交叉在一起的爱情和生活故事，用另一种视角给出了那一段变迁史。

“第一集”

1948年伦敦：霍顿斯加入她在英格兰的新丈夫吉尔伯特，他在那里与奎伊布莱住在一起。由于爱情是一种奢侈所无法承受的，所以这两个女人都是在没有好感的情况下结婚的。由于霍顿斯记得她在牙买加的生活以及她对迈克尔及其背叛她的深情厚爱，昆妮还记得当她的丈夫离开战争时，她与迈克尔的激情之夜。最初彼此怀疑，他们会揭露他们分享的秘密吗？

第二集”

霍顿斯在英格兰开始了她的新生活，很快就知道这不是她希望的金色土地。她和吉尔伯特遭受种族主义和无知，但在逆境中，他们彼此发现新的特质并开始坠入爱河。几年后，当她的丈夫伯纳德回到她身边时，奎妮感到震惊。当她由一个神秘的父亲分娩并有一个婴儿时，所有四个人的生命都会永远改变。