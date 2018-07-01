片名: 针之眼

又名: 刀锋冷 /

导演: 理查德·马昆德

编剧:斯蒂芬J.弗里德曼

音乐:米克罗斯·罗兹萨

摄影：艾伦 休姆

编辑:肖恩 巴顿

演员表:

唐纳德 萨瑟兰饰演亨利法伯

凯特 妮莉根饰演露西 罗丝

伊恩 班恩饰演督察戈德利曼

克里斯托弗·卡赞诺夫饰演戴维·罗斯

斯蒂芬 麦肯纳饰演上尉

菲利普 马丁布朗饰演比利 帕金

乔治 贝尔宾饰演露西的父亲

费斯布 鲁克饰演露西的母亲

詹姆斯 华莱士戴帽子的男人

芭芭拉 格雷利饰演大卫的母亲

乔治 李饰演康斯特布尔

亚瑟·洛夫格罗夫饰演彼得森

科林·里克斯饰演奥利芬特

芭芭拉 尤因饰演花园太太

帕特里克 康纳饰演督察哈里斯

大卫 海曼饰演坎特

亚历克斯 麦克林德饰演汤姆

约翰·班尼特饰演克莱曼

山姆 基德锁饰演水闸看管人

约翰 保罗饰演民兵队长

比尔 奈伊饰演中队长布伦金索普

乔纳森和尼古拉斯哈利（双胞胎）乔（大卫和露西的儿子）

艾伦·苏提斯饰演特里上校

里克 马亚尔饰演火车上的水手

类型: 爱情 / 惊悚 / 战争

片长: 112 分钟

发布日期：1981年7月24日（美国）

国家:英国

语言:英语

剧情简介:

针眼之眼”是由理查德·马昆德执导的一部1981年的英国间谍电影，由唐纳德·萨瑟兰 和凯特 妮莉根主演。

本片根据英国作家凯特·福莱特最畅销小说《针眼》改编的电影既是一部有效的惊悚片，也是一部感人至情的爱情故事，讲述的是二战诺曼底登陆前，德国潜伏在巴黎的代号“针”的间谍发现了盟军 D日准备攻打诺曼底的计划后，他试图返回德国，而因为风暴被迫阻隔在岛上一个家庭，离开苏格兰海岸逃亡中发生的故事。