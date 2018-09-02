制片人：塞缪尔 戈德温

导演：刘易斯·迈尔斯通

编剧：莉莲 海尔曼

演员表：

Anne Baxter安妮 巴克斯特饰演玛丽娜 帕夫洛娃 Marina Pavlova

Dana Andrews达娜安德鲁斯饰演科尔亚 西蒙诺夫Kolya Simonov

Walter Huston沃尔特·休斯顿饰演帕维尔 格力奥利奇医生

Walter Brennan沃尔特布伦南饰演卡普

安·哈丁饰演索菲亚·帕夫洛娃

Jane Withers简·威瑟斯饰演克劳夫迪亚 丘利纳Clavdia Kurina

法利格兰杰饰演达米安 西蒙诺夫

Erich von Stroheim艾利·冯·史托洛海姆 饰演冯·哈登医生

Dean Jagger 迪安 贾格尔饰演Rodion Pavlov罗迪温 巴普洛夫

Carl Benton Reid卡尔·本顿·里德饰演鲍里斯 斯捷潘尼奇 西蒙诺夫Boris Stepanich Simonov

安·卡特饰演奥尔加·帕夫洛娃

埃斯帖戴尔饰演安娜

Ruth Nelson鲁斯 尼尔森饰演娜佳 萨姆诺娃 Nadya Simonova

Robert Lowery罗伯特 洛维利饰演俄罗斯炮长

音乐：亚伦科普兰

摄影：黄宗洛

编辑：丹尼尔 曼德尔

布日期：1943年11月4日

运行时间：108分钟

国家：美国

语言：英语

剧情概要：

1941 年 6 月乌克兰北极星村村民生活在和平之中。在学校放假后一群朋友决定去基辅度假。旅途中他们发现德军飞机在入侵苏联，在前往占领北极星镇的路上有一支敌人的运兵车队。很快他们村庄被纳粹占领。大部分男人逃到山里参加了游击队。在村里德国冯·哈登医生强迫孩子输血给受伤的德国士兵，有些孩子失血过多死了。德军的恶行被俄罗斯医生帕维尔 格力奥利奇发现并通知游击队 ，游击队的骑兵发动攻击村庄里的纳粹拯救孩子们（二战电影馆）