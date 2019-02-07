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二戰影视专题收藏

六个漫长的战场，从巴尔干半岛到东方中国、从诺曼底的海滩到斯大林格勒的街道、从挪威寒冷的雪山到炎热的利比亚沙漠、从缅甸的珊瑚岛礁到太平洋岛屿。在陆地、海洋和空中全面展开。

http://i.mtime.com/ezdyscg/

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编辑 | 删除 印度第一部泰卢固语二战电影 Kanche 围栏 (2015)

二战电影馆 发布于：

导演：Radha Krishna Jagarlamudi拉德哈·克里希纳 贾加拉穆迪

编剧：Sai Madhav Burra 萨伊 马达夫 布拉

主演：Varun Tej瓦兰·特杰，

          Pragya Jaiswal普拉吉亚 贾斯瓦尔，

          Srinivas Avasarala 斯利尼瓦斯·阿瓦萨拉

音乐：Chirantan Bhatt奇兰坦·巴特

摄影：Gnana Shekar VS. 格纳纳 谢卡尔

编辑: Suraj Jagtap 苏拉杰 贾格塔普

           Rama Krishna Arram拉玛·克里希纳·阿拉姆

制作公司:第一帧娱乐

发布日期:2015年10月22日

时间:125分钟

国家:印度

剧情概要:

  1936年，哈里巴布和茜塔黛薇在马德拉斯文化俱乐部相识，他们正在同一所大学马德拉斯大学学习。 茜塔黛薇是拉查孔达庄园的公主，而哈里巴布属于平民，是当地理发师的孙子。 当他们毕业的时候，双双坠入爱河，然后前往他们的故乡德瓦拉科恩达 ，埃什瓦尔和他的祖父佩达巴布了解了哈里巴布和茜黛代薇的恋情后，便煽动两家族人之间的械斗,导致双方数百人死亡，并建立了围栏，永远将两个家族分开。虽然佩达巴布决定将茜塔黛薇嫁给埃什瓦尔，但哈里巴布从镇上回来并在被刺伤时严重受伤。 茜塔黛薇在她的卧室偷偷地照顾着他，在婚礼 那天晚上，埃什瓦尔和哈里巴布决斗，并在此过程中 茜塔黛薇意外被杀。

    1944年，作为成员之一的国家，英印政府派遣了超过250万印度志愿军,在英军的指挥下抵抗轴心国，身为队长的哈里巴布和他的指挥官现在是上校的埃什瓦尔，在意大利战役中纳粹攻击印度军队，埃什瓦尔被德军抓获。哈里巴布，达苏和其他3名士兵逃跑。躲在意大利的面包店避难面包师和他的孙女从纳粹手中拯救了他们。她透露纳粹想杀死一个父母是德国医生和犹太人的小女孩。在解救平民行动中哈里巴布不幸中弹牺牲，埃什瓦尔很震惊地看到哈里巴布死去并将他的尸体带回他的村庄。他还阅读了哈里巴布在战争期间写给西塔德维的信件，并意识到人类不应该有种族歧视。他承认，如果没有贫贱歧视，哈里巴布和茜黛黛薇会幸福的在一起，佩达巴布命令移除围栏，人们继续幸福地生活。

 

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