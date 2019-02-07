导演：Radha Krishna Jagarlamudi拉德哈·克里希纳 贾加拉穆迪

编剧：Sai Madhav Burra 萨伊 马达夫 布拉

主演：Varun Tej瓦兰·特杰，

Pragya Jaiswal普拉吉亚 贾斯瓦尔，

Srinivas Avasarala 斯利尼瓦斯·阿瓦萨拉

音乐：Chirantan Bhatt奇兰坦·巴特

摄影：Gnana Shekar VS. 格纳纳 谢卡尔

编辑: Suraj Jagtap 苏拉杰 贾格塔普

Rama Krishna Arram拉玛·克里希纳·阿拉姆

制作公司:第一帧娱乐

发布日期:2015年10月22日

时间:125分钟

国家:印度

剧情概要:

1936年，哈里巴布和茜塔黛薇在马德拉斯文化俱乐部相识，他们正在同一所大学马德拉斯大学学习。 茜塔黛薇是拉查孔达庄园的公主，而哈里巴布属于平民，是当地理发师的孙子。 当他们毕业的时候，双双坠入爱河，然后前往他们的故乡德瓦拉科恩达 ，埃什瓦尔和他的祖父佩达巴布了解了哈里巴布和茜黛代薇的恋情后，便煽动两家族人之间的械斗,导致双方数百人死亡，并建立了围栏，永远将两个家族分开。虽然佩达巴布决定将茜塔黛薇嫁给埃什瓦尔，但哈里巴布从镇上回来并在被刺伤时严重受伤。 茜塔黛薇在她的卧室偷偷地照顾着他，在婚礼 那天晚上，埃什瓦尔和哈里巴布决斗，并在此过程中 茜塔黛薇意外被杀。

1944年，作为成员之一的国家，英印政府派遣了超过250万印度志愿军,在英军的指挥下抵抗轴心国，身为队长的哈里巴布和他的指挥官现在是上校的埃什瓦尔，在意大利战役中纳粹攻击印度军队，埃什瓦尔被德军抓获。哈里巴布，达苏和其他3名士兵逃跑。躲在意大利的面包店避难面包师和他的孙女从纳粹手中拯救了他们。她透露纳粹想杀死一个父母是德国医生和犹太人的小女孩。在解救平民行动中哈里巴布不幸中弹牺牲，埃什瓦尔很震惊地看到哈里巴布死去并将他的尸体带回他的村庄。他还阅读了哈里巴布在战争期间写给西塔德维的信件，并意识到人类不应该有种族歧视。他承认，如果没有贫贱歧视，哈里巴布和茜黛黛薇会幸福的在一起，佩达巴布命令移除围栏，人们继续幸福地生活。