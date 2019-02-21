莱茵曼交易所（1977）
其他片名：勃尼前传
导演:伯 特 肯尼迪
编剧:理查德 柯林斯 罗伯特 卢德伦
演职员表
斯蒂芬柯林斯…… 大卫 斯波尔丁 (美国陆军情报局的特工)
劳伦 赫顿 …… 莱丝莉·詹娜·霍克伍德 .
莱恩·比尔曼 …… 阿谢尔 菲尔德
约翰 休斯顿 ...亨德森 格兰维尔大使
罗迪 麦克道尔……... 鲍比巴拉德
凯特 伍德维尔...... M卡梅伦太太（美国驻布宜诺斯艾利斯大使馆工作人员)
克劳德·阿金斯 ...…… 沃尔特 肯德尔
文斯 爱德华兹...…… 斯旺森将军
波 布伦丁……... 海因里希·斯托尔兹
何塞 费雷尔 ...... 埃里希 莱茵曼（狡猾的德国实业家）
杰里米 坎普……... 杰弗里 摩尔
维多利亚 拉西莫……... 克里奥尔人
佩德罗·奥门德里兹 ……... 中尉 富恩特斯
雷内·奥博诺伊斯 ... 尤金·莱昂斯博士
拉蒙·比耶 …… ... 丹尼尔 米汉
基恩 埃文斯 …… 巴登上校
拉里 哈格曼……...上校埃德蒙·佩斯
沃纳 克伦佩雷尔 ....... 弗朗茨·阿尔特穆勒
齐托·卡赞 …… 赛诺 乌力贝
特丽莎 诺布尔 ...艾琳
克劳迪奥·布鲁克斯 .......穿白色西装的人
威廉 普林斯... 亚历克斯·斯波尔丁
约翰 范 德里伦…… 迪特里希
本 赖特 …… 阿泽维多博士
安东尼 查莫塔 …… 约翰尼
伊塞拉·维加 …... 安娜
查尔斯 西伯特 ………… 军士
约翰 · 查普尔... 乔纳森·克罗夫特
泰耶 大卫 ...... 霍华德 奥利弗
文森特 巴格塔 ..... 帕特里克上校
约翰 霍伊特 ........ 老者
约翰 阿什特 ........ 巴伦坦
马克 德 弗里斯...... 逃亡者
鲍勃尼尔 ......... 少校
克里斯 安德斯 ......第一 盖世太保
沃尔特 林登... 第二 盖世太保
马克 德 弗里斯.......陌生的插话人
罗杰·库德尼 ......... 派对嘉宾
罗伯托 施洛瑟 ...陌生的跟踪者
配乐：米歇尔 科隆比耶 埃尔默 伯恩斯坦
艺术指导 :威廉 H· 通克
剪辑:安东尼 雷德曼 罗德 斯蒂芬斯
类型： 戏剧，惊悚片，战争
国家： 美国
时间： 300分钟。
总摄影：亚历克斯 菲利普斯，
制片人:乔治·埃克斯坦;
剧情概要：
第二次世界大战即将结束时被送往南美洲的美国情报官员（柯林斯）面临着在纳粹和盟军之间建立秘密货物交换的绝密任务，在阿根廷交换德国人所需的工业钻石，用于制造盟军轰炸机所需的秘密陀螺仪。(二战电影馆)