导演:Arne Skouen 阿尔内·斯库恩

制片人：Arne Skouen阿尔内·斯库恩

编剧：Arne Skouen阿尔内·斯库恩 David Howarth 达维·豪沃思

日期:1957年11月11日

制片国家/地区: 挪威

语言: 挪威语

上映日期: 1957-10-03(挪威)

片长: 96 分钟

类型: 动作 / 传记 / 冒险

IMDb链接:https://www.imdb.com/title/tt0050762/

IMDb评分:7.4/

主演:

杰克·菲德尔斯塔德...... Jan Baalsrud扬·巴尔斯鲁德

亨宁 摩恩.......Agnes 艾格尼丝

阿尔夫 麦尔兰德....... Martin马丁

约阿希姆·霍尔斯特-延森......... Bestefar-爷爷

莉迪亚·奥普莲.............. Jordmoren助产士

爱德华·德拉布勒 ...... Skolelæreren学校教师

斯韦勒 汉森........Skomakeren学校教师

罗尔夫·索德............... Sigurd Eskeland西古德·埃斯克兰

奥塔尔.威克伦德.......... Henrik亨里克

奥拉夫 诺德罗 ............ Konrad康拉德

阿尔夫·拉姆索伊......... Ivar, kjelketrekker伊瓦，雪橇手

延斯·博林 - Alfred, kjelketrekker阿尔弗雷德，雪橇车手

佩尔 布朗肯 -Ole, 奥勒 kjelketrekker雪橇车手

格蕾特 诺德罗 - Stenografen速记员

利勒比尔 诺德鲁姆 - Sykepleiersken护士

剧情简介：

Nine Lives（挪威语： Ni Liv）是一部关于扬·巴尔斯鲁德的1957年挪威电影，他是第二次世界大战期间挪威抵抗运动的成员。

1943年，12名挪威破坏小分队潜入了德国在挪威境内的驻扎港，参加了实施代号为“红色马丁”的破坏计划摧毁德国飞机塔楼的行动。当他和他的士兵们寻求一个值得信赖的抵抗联系，意外地与一个背叛他们的挪奸接触时，这个任务受到了损害，结果11人被捕，第12人扬·巴尔斯鲁德得以逃脱，在当地居民的帮助下躲过了德军的追捕，这些公民设法将巴尔斯鲁德移到瑞典边境附近，但被迫将他留在雪洞中大约两个星期，然后他们返回并将他送到驯鹿牧民那里，最终将他带到边境安全，从挪威北部海岸逃到了中立国瑞典。并将秘密文件带回英国…

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第十二个人/Den12.mann/12th Man/12-й человек

导演：哈拉德 兹沃特

编剧：

托雷·豪格和阿斯特丽德 卡尔森 斯科特

根据扬·巴尔斯鲁德拯救他的人真实历史事件改编

音乐:克里斯托夫贝克

摄影:盖尔 哈雷 安德烈亚森

编辑:延斯 克里斯蒂安 福德斯塔

发布日期:2017年12月25日

产地:挪威

类别:剧情/历史/战争

语言:挪威语

上映日期:2017-12-25(挪威)

IMDb评分:7.6/10

片长:135 分钟

主演演员

托马斯·古列斯塔德 ..............Jan Baalsrud扬·巴尔斯鲁德

乔纳森·莱斯·梅耶斯...........党卫军少校 库尔特 斯塔格

玛丽 布洛克胡斯 ........... Gudrun Grønnvoll 古德伦 格隆诺沃尔

玛兹·斯约格尔·佩特森 ....... Marius Grønnvoll 马吕斯 格隆诺沃尔

肯 伊恩·奥尔森 ........... Nils "Nigo" Nilsen 尼尔斯·尼戈·尼尔森

朱莉娅 贝奇 - 维格 ........Hanna Grønnvoll 汉娜 格隆诺沃尔

马丁·基弗...........Walther Wenders瓦尔特 文德斯

特隆 彼得 斯坦索·蒙奇 ........Aslak Fossvoll阿斯拉克·沃斯沃尔

玛丽亚·格拉齐亚·迪 梅奥............ Anna Pedersen安娜·彼得森

埃里克 里斯霍姆 维勒 ........... Per Blindheim 佩尔·布林德海姆

哈孔·索斯特森·尼尔森.......... Erik Reichelt 埃里克 莱西特

托尔尼 格哈德 阿安德拉.....Sverre Odd Kverhellen斯韦勒 奥德克韦海伦

亚历山大·兹瓦特 ......Sjur Ludvigsen Trovaag 斯苏尔·卢德维森 特罗瓦阿格

奥勒 维克多 科拉尔...... Magnus Johan Kvalvik马格努斯·约翰·克瓦尔维克

哈孔·斯梅比 ...........Harald Peter Ratvik哈拉尔德·彼得 拉特维克

阿克塞尔 巴罗 奥森 .....Frithjof Meyer Haugland弗里斯乔尔·迈耶 豪格兰德

埃里克·迪恩斯 ........... Bjørn Normann Bolstad 比约恩·诺曼·博尔斯塔德

丹尼尔·弗里克斯塔德........... Gabriel Salvesen加布里埃 萨尔瓦森

肯尼斯·阿克兰·伯格........... Alfred A. Vik阿尔弗雷德 A·维克

西格德 科尼利厄斯 拉基伊德 ..... Ingvald Pedersen英格瓦尔德·彼得森

艾吉 彼得森 ........... Ragnhild Hansen拉格茜尔·汉森

剧情概要:

第12人电影讲述了扬·巴尔斯鲁德在第二次世界大战期间逃离纳粹的戏剧性故事。

二战中关于杨·巴尔斯鲁兹的真实故事, 他是1943年从英国派往纳粹占领的挪威北部的12个破坏者之一。在他们的船被德国人击沉后, 杨继续在寒冷的气温下躲避并游过峡湾，逃到最近的岛屿。当地人冒着生命危险帮助他向中立的瑞典奔走。然而, 恶劣的天气状况可能比纳粹巡逻队成为更大的敌人。(二战电影馆文)