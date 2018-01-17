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编辑 | 删除 几代学人的“致青春”——《无问西东》

风间隼 发布于：

 

作为云南土著、学术男和狗血影迷，《无问西东》有几个亮点很打动我。首先是对抗战期间西南联大的境况有细致的展现，这种展现不是局限在几个知识分子的趣事轶闻，而是对衣食住行和精神风貌的整体呈现。街头用云南方言叫卖的小吃、红土机场上碌地的石碾、铁皮屋檐下的听雨和松林间弦歌不辍的师生，无不是以往影视作品中罕见的生动影像，而那澄澈饱和的色调让我毫不怀疑，摄影曹郁肯定参考了飞虎队队员们摄于四十年代的彩色照片。这种浓烈饱满的色彩与其他三段形成鲜明对比，却最传神地刻画出了那个激情洋溢的年代。其次是那个老昆明城的全景镜头，与《卧虎藏龙》中俯瞰老北京城的镜头同样让人激动。在特效盛行的时代，这种镜头技术上并不困难，难在有心。

 

众所周知，清华是建国后政治风暴的重灾区之一，影片的第三个故事对于这段痛史也有展现。私心猜测，审查中遇到的麻烦多半与此有关。无论在过审中被动了多少剪刀，主创的这份勇气依然让我欣赏。影片对那段历史的反映并不是非黑即白，政治审查、检举揭发和私刑拷打的同时，依旧有人在为国防事业默默奉献，依然有人在舍生忘死志愿支边。这对今天动不动念叨“坏人变老了”的年轻一代来说，多少能纠正一些刻板印象，还原一点历史真相。

 

基于以上这些优点，说《无问西东》是一部有文人使命感，有抱负、有追求的电影，而非敷衍应景的校庆主旋律，应该不算过誉。但是它的遗憾也很明显，我们没法避而不谈。

 

影片为了展现四个时代清华人的精神风貌，别出心裁地采用了四段式剧情。多线叙事、分段式剧情在影史上有众多先例可循，最有名的自然是格里菲斯的《党同伐异》，“推动摇篮的手推动世界”堪称蒙太奇经典，沃卓斯基姐妹的《云图》显然也有致敬前人的野心，虽然当年口碑不高，最后的长段交叉剪辑却叫人难以忘怀。比较起来，《无问西东》的剧情和叙事却都是问题多多。

 

影片的四段故事，貌似都在讲人生选择，但一头一尾的两个故事实在是直白到无聊。吴岭澜同学听了场泰戈尔的演讲，目睹了本门一众前辈渊渟岳峙的高手风范，从此励志向学。这话说起来自然并无不妥，但戏剧冲突何在？内心矛盾的影像化表现何在？我们却完全看不到，甚至也看不到任何人性的丰富和细节，那么这样一个故事就变成了只有主题和意义，却没有打动人心的力量。

 

张震主演的现代故事，其实是借商业背景讲了办公室政治和公益助人两条线索，但两条故事线的矛盾设置都没有紧迫感，矛盾的解决更是近乎儿戏。前单位的办公室政治无关痛痒，张总做出任何选择都不用付出代价，而被疑心为公益讹诈的闹事者，原来只是为了表达谢意，这简直是毫无任何戏剧功能的浅白情节。伟大的作品总要试炼人心，“不忘初心”既然是万试万灵，哪怕大帅哥张震都无法凭这个角色给人留下任何印象，也就不出意外了。

 

故事诚然是过于直白，叙事手法却更不令人乐观。好的影片可以在千头万绪的故事中跳跃自如，甚至倒叙、插叙都无不妥贴，那是因为将故事的情结、意象和主题完全揉碎吃透了的缘故。而《无问西东》的四个故事基本上是想到哪儿说到哪儿，剪辑时完全没有情绪、道具和故事上的逻辑联系，让人十分摸不着头脑，更别说累积情绪，激发强大共鸣了。对比一下《玫瑰人生》、《敦刻尔克》等成功的作品，本片的缺憾显而易见。尤其是过于精巧工整的后者，我觉得其实更符合清华理工男给人的一贯印象。

 

这种缺憾说得直白一点，就是缺乏电影的美感。演员是漂亮的，摄影是优美的，服道化都是认真的，但就是无法把你吸引进去。最后靠着牺牲、念白和文化底蕴硬煽起来的高潮，或许能打动很多人，但无论如何不是一部真正的巨作应有的境界。几代学人的坚守，两大阵营的撕裂，历次政治运动的洗礼，百年来屡次转型的阵痛，如果只是被归结为“致青春”级别的“珍惜你自己”的话，终究是过于轻巧了。当然，如果清华大学拍这部电影的意图只是招生广告，以及新生入学教育的话，那目的显然已经达到了。

 

最后，不满足于影片中所表现的清华历史的读者，我推荐你们去读一下《红色工程师的崛起》。

无问西东 Forever Young(2018)

6 .0

无问西东(2018)

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