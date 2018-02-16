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编辑 | 删除 瀚海飞龙——评《红海行动》

风间隼 发布于：

许多人对20153月间的“也门撤侨”行动还记忆犹新。当时，由沙特阿拉伯和埃及、约旦、苏丹等其他海湾国家组成国际联军，发动了打击也门胡塞武装的军事行动。面临如此紧张的局势，连美国都只能劝告本国侨民坐他国船只离开险境，而中国海军却为驻外人员和侨民提供了坚实的安全保障，出动潍坊、临沂两艘军舰，在短短一周的时间内，不但撤出了本国侨民500余人，还有巴基斯坦、埃塞俄比亚、新加坡等各国侨民200余人。此举大大提升了中国的国际地位，消息传回国内，激起一片欢腾。时隔三载，一部反映也门撤侨事件的《红海行动》在春节档上映了。片子自带话题性，拍得怎么样呢？值得关注！

 

影片给人最直观的感受是两个字“火爆”。全片类似《黑鹰坠落》，由五场战斗戏撑起全片，中间的喘息只够上两趟厕所。换句话说，百分之八十的时间都在“打”，而且花样繁多，绝少重复。

 

影片的序曲部分，是一次海空协作的反海盗劫持人质行动，狙击手和突击队趁间不容发的时机全歼歹徒，讲的是干脆利落，展示了海军“蛟龙小队”的超凡战斗能力和牺牲精神。正片部分，蛟龙小队第一次上岸执行任务，负责在闹市区撤离侨民。这一部分在摩洛哥的卡萨布兰卡街市拍摄，复杂的地形和敌军强大的火力一度让小队陷入苦战。火爆的场面让人想起导演林超贤在《逆战》开头展示的耶路撒冷街头枪战，惊险刺激。不过直到这一部分，还只能说是国产片已有的水准，谈不上惊艳。

 

从第三场战斗开始，真正让人肾上腺飙升的“开挂”打戏才轰然登场。蛟龙小队接到一个近乎不可能完成的任务，要深入腹地几十公里去营救一位被恐怖分子被俘为人质的女侨民。途中，政府军遭到伏击，损失殆尽，只余下小队和女记者夏楠幸存。这场伏击战以迫击炮袭击开始，在匪徒的强大的火力覆盖之下，小队面临救人、消灭狙击手和摧毁迫击炮阵地三重任务，战斗残酷而惨烈。新来的神枪手顾顺与敌军狙击手之间的较量给人留下深刻印象。有心的观众可以比较一下这场戏与《鬣狗之路》、《拆弹部队》等反映反恐战争的欧美新片中的类似场面，我认为火爆程度犹有过之。

 

营救人质一段是影片的重头戏。蛟龙小队没有忘记我军发动群众的优良传统，在当地妇女的配合下成功置换了人质，然而层出不穷的意外使得战斗无法避免。林超贤在这一段的处理我认为是达到了国际一流水准。人质、策应、联络、突围四条线索齐头并进，却交代得有条不紊。四个战场空间关系清楚，而且之间相互呼应，一个个矛盾环环相扣。虽然只是八个军人对上百恐怖分子，但拍出了大片的质感。凭借空间关系营造悬念是相当高明的动作片手法，却也向来是中国电影人的软肋，这场戏比起以往国产电影中的战争场面来说，我认为是一个质的进步。这段战斗同样以开挂的坦克对战以及沙尘暴奇观结束，中间还穿插了“临沂”舰炮轰恐怖分子阵地的大场面，酣畅淋漓。

 

最后一场追击恐怖分子的战斗戏主要靠人物命运营造戏剧张力，打女蒋璐霞终于在一场肉搏戏中大显身手，新一代狙击手也克服心理障碍，顺利成长起来。这一场另外的看点是沙漠奇特地形和蛟龙小队飞翼潜入。

 

分析完影片的五场战斗戏，我们会发现，都是“打”，却节奏分明。随着空间的大小、任务的性质、兵器的种类各有不同，虽然是主旋律电影，可是口号不多，全是精准的节奏和奇观在主导影片。这种类型的战争电影不要说国内绝无仅有，就是放眼国际影坛，近年来也很罕见。这既是导演林超贤出色能力的体现，也离不开中国海军的鼎力支持。

 

林导以拍摄警匪动作片起家，早年以《G4特工》、《重装警察》等反映香港飞虎队的影片成名，经历《线人》、《证人》和《逆战》等各种警匪电影的洗礼，已经具备了丰富的枪战动作戏拍摄经验，还曾尝试过《破风》、《激战》等其他类型的动作题材。2016年他执导了同样根据真实国际事件改编的《湄公河行动》，获得票房和口碑双丰收，是国内少数有制作战争大片经验的导演。《红海行动》呈现出来的品质再次证明，林超贤确实懂得把好钢用在刀刃上。国内电影其实不缺投资，缺的是懂得如何“烧钱”有道的优秀执行者。

 

海军的支持同样至关重要，影片中张涵予指挥的军舰正是曾参与也门撤侨行动的“临沂”舰，片中的各种轻重型武器让人大开眼界，或许正是因为这样，《红海行动》被列为了2018年“龙标”的001号。网上曾有军事迷指出影片中的武器都不是解放军制式装备，不过这一点片中已有说明，是因为我军不方便携带武器登陆，故而接受了所在国提供的欧盟武器装备。

 

都是“扬我国威”的主旋律电影，免不了被比较。与《战狼2》相比，《红海行动》的制作和气派显然都更上档次。冷锋带着各国美女到处冒险的格局，其实还是当年成龙电影的遗风，用弓箭和拳脚歼灭武装佣兵的设定，也要结合动作片夸张的设定才能理解。与之相比，《红海行动》投资更大，战斗场面更多，是更有国际战争大片范儿的“重工业电影”，我认为也更有开拓国产电影类型的意义。当然《红海行动》也有软肋，林超贤一以贯之地关注人在极端情况下的应激反应，这让电影的节奏极快，不容喘息，但对普通观众而言，或许并不如吊儿郎当的孤胆英雄那么亲民和讨喜。还有部分台词的念白尴尬，让人有点出戏。

 

《红海行动》与《战狼2》一样，在结尾摆出了政治姿态。海军捍卫海域的宣言与勇于出击的“蛟龙”一样，标志着大国崛起的新时代已经到来。张涵予在一次发言中将自己扮演的舰长与李默然在《甲午风云》中扮演的邓世昌相比较，赞叹国运日隆。国家强盛自然值得自豪，不过在高呼过“勇者无惧，强者无敌”的口号之后，我们也要记得，老祖宗说的本来是“勇者无惧，仁者无敌”。这个世界从来不缺强权，缺的是能令“近者悦，远者来”的价值观，也就是软实力。

 

风间隼

2018211

#红海行动/Operation Red Sea(2018)

红海行动
Operation Red Sea
(2018)

红海行动 Operation Red Sea(2018)

7 .8 / 8 .0

红海行动(2018)

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