乍一看《古墓丽影•源起之战》，很容易与近来流行的某些类型片混淆，甚至把它当作跟风之作。实际上稍作了解，就会发现她的来头大得吓人。

一是盗墓题材的《盗墓笔记》和《鬼吹灯》。这个误会可谓洋枪土炮，源流倒置。盗墓网文爆红于十几年前，那年头，无论《夺宝奇兵》还是《古墓丽影》都已经是火遍全球的大IP，手挥长鞭的印第安纳•琼斯和双枪短打的劳拉•克劳馥英姿飒爽，形象深入人心。要说写手们心里没存了向两位祖师致敬的念头，怕是鬼都不信。

好玩的是这个“本土化”的过程。“掘墓盗宝”的在国外，是科班出身的考古学家，在中国变成了手提洛阳铲的民科玄学。其中的文化背景留给专家学者去评说，公众影响却是我们切身可感的——到现在网上还有人在讨论“盗墓与考古有什么区别？”可见考古学在国内的科普任务依旧任重道远。啥时候我们的编剧也能多塑造点劳拉这种专业角色，别让盗墓的霸占大银幕，中国电影节节攀高的票房才真能有点正面意义。

另一个容易混淆的类型是各种游戏改编电影。其实这个类型还是有不少佳作，例如前阵子上映的《最终幻想15：王者之剑》，制作精良扎实，相当让人过瘾。但不可否认确实很多都是圈玩家钱的粗制滥造，尤其以乌维鲍尔改编的一系列渣作为代表。架不住人家流氓会武术，擂台上胖揍影评人没商量，这就没法子了。

资深玩家都清楚，要说游戏改编电影，《古墓丽影》大概算是这类型的祖宗。同名游戏上个世纪90年代就风靡人间，十几年前被改编成电影，卡司、制作都是绝对的大片级别，票房也足够巩固投资人的信心，这才开辟了同类型电影的热潮。至今你要问安吉丽娜•朱莉最脍炙人口的角色是哪个？我估计绝大多数人还是会答“劳拉”。

这次重启的《古墓丽影•源起之战》也有同名游戏推出，我没玩过，但据说场景和人物还原度相当高。所以《古墓丽影》这个系列，其实是游戏和电影都很火的一个大IP。而回到前传，是近年来超级英雄电影的风气。从蝙蝠侠到X战警，都乐于展现英雄初长成的起源故事。原因很简单，此时的主角尚未被神化，身上还保留了普通人的软弱和情感，最适于与观众产生共鸣。这部“起源之战”正是如此，劳拉与父亲之间的爱恨纠葛被刻画得相当动人，为后来的冒险故事打下了剧情基础。

劳拉这个角色塑造得成功与否，是电影成败的关键。这正是我最欣赏《古墓丽影•源起之战》的一点。新版劳拉的扮演者是瑞典女演员艾丽西亚•维坎德，国内昵称“坎妹”。坎妹从小练芭蕾，曾主演大热的科幻电影《机械姬》，动作和演技都是一流。最重要的是，她从小就是个“劳拉迷”！

为了演好自己的银幕偶像，身材娇小的坎妹硬生生把自己练成了一朵霸王花。看过电影的观众肯定会对她的马甲线印象深刻，连扮演大反派的沃尔顿•戈金斯都笑言：“我一周健身五天，可是在她面前都不好意思脱衣服亮肉！她实在太勤奋了。”虽然没有安吉丽娜•朱莉的傲人上围，但坎妹凭她硬朗的腹肌和矫健的身手，塑造出了一个不同于“熟女版”的“少女劳拉”，让人眼前一亮。还有个值得一提的巧合之处，就是这两位劳拉的扮演者都曾荣获奥斯卡女配角奖。

《古墓丽影》中，劳拉上天入地肯定是少不了的。街头赛车、海上遇险、跳瀑布、闯古墓、格斗、射击……都拍得颇有质感，比起朱莉版的“满天飞”，《起源之战》的动作风格显得相当写实，基本上没有无视地心引力的夸张场面。绿幕和钢丝能起到一些帮助作用，但更多的动作看得出还是实拍而成。据说坎妹没用替身，自己完成了全部动作戏份。其中最让人印象深刻的，一是单车追逐那场，劳拉穿梭于大街小巷的灵活和速度，二是雨夜对战巨汉，在泥水中摸爬滚打，最后凭一记裸绞扼死对手，以小博大，酣畅淋漓。演员敬业不敬业，看这种真摔实打的动作戏就知道。

影片没有彩蛋，但对游戏迷来说，最后一个镜头就是彩蛋。新版劳拉一手一支Heckler & Koch手枪，一笑：“我拿两把！”再来一辆杜卡迪摩托车吧，银幕女神又回来了！

再说说男主角吴彦祖。大帅哥的好莱坞新作终于露了脸，比《魔兽》强，“路人君”这次的形象相当正面，与劳拉携手勇闯孤岛，颇有男子汉气概。比起《古墓丽影II》中任达华和尹子维扮演的香港黑帮来，显然是个进步。

影片中的卑弥呼女王在历史上确有其人。据《后汉书》和《三国志》记载，她统治着邪马台王国，曾遣使曹魏，获赐“亲魏倭王”的封号，还有紫绶金印和铜镜百枚。在新罗的史书中也留下了她的记载。但蹊跷的是日本本土反而只有关于她的传说，而无任何文字资料。这给后世作家和电影人留下了巨大的想象空间。日本“新浪潮三杰”之一的筱田正浩曾在1974年拍摄过艺术电影《卑弥呼》，就是取材于她的故事。《古墓丽影•源起之战》聚焦于她，估计正是看中了这份“于史无征”的神秘性。至于“圣三一会”这个听起来像基督教修会的神秘组织到底是个什么来头，估计只有留待续集分解了。