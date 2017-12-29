《无限密室》（Somnio）是一部典型的以情节本身为卖点的低成本之作。故事以一个密室为主要场景，围绕人的记忆展开，复杂的部分是这记忆可真可假，如何判断便成了主人公能否摆脱困境的一个重点。这也是整部电影的关键所在。



影片的主角是一个叫弗兰克的男子。他被袭击醒来发现自己被关在一间密室之中，陪伴他的只有一个“生命保障操作员”霍华德。这霍华德并不是人类，而只是一台执行命令的电脑，在密室中以一个监视探头现身，并和弗兰克对话。



弗兰克说，他完全弄不清为什么会被关在这里，他是个守法公民，一定是哪里弄错了。霍华德说，它的任务就是保障被关在这里的弗兰克活着，其他什么也不知道。



事情当然不是这么简单的。



弗兰克其实很懂电脑，但又很讨厌电脑，不喜欢生活中的一切都被电脑控制。他的父亲心脏病发后被机器维持了四年毫无意义的生命，在他看来这是对人的自由以及尊严的践踏。



而霍华德也不只是“保障生命”而已，在密室中还有一台被称为“神经扫描仪”的神秘机器，它可以利用人脑中的记忆碎片去制造记忆（像做梦一样），以求发现被人主动隐藏的秘密。



弗兰克和霍华德，不仅在密室中朝夕相处，也是记忆中针锋相对。



弗兰克的记忆反复循环。一段是他起床准备行动，从电脑上拔下一个U盘；另一段是他被袭击之前，在一家咖啡馆里和女店主加比的互动。



（下文涉及关键情节剧透和个人解读）









从这些记忆片段中，透露着密室外面大概是个怎样的世界。外面的世界被一套人工智能系统严格管理着，人的自由与权利受到了侵犯，反对者结成了一个联盟，要破坏这个系统。



弗兰克就是这个反抗者联盟中的一员。他被抓之前，已经制造了可以破坏这个系统的病毒，存放病毒的U盘被他藏了起来。现在U盘的下落便是双方关注的焦点。



弗兰克对系统非常熟悉，他也知道如何应对机器对他记忆的窥探。他设置了一个“机关”，一旦触及，记忆便会中断，他的秘密也就不会被发现。



影片后半的主要内容是，由于某种意外密室与外界的联系断了，密室里食物和水都要耗尽了，弗兰克利用霍华德必须让他活着的程序漏洞逃了出来。



这段内容是真实发生的，还是由电脑制造的记忆？



我认为是后者。不是弗兰克抓住电脑的漏洞逃了出来，而是电脑利用弗兰克的求生意志，破坏了他的“机关”，最终发现了他的U盘。



最直接的证据，是影片在弗兰克出逃的过程中插入了咖啡馆女店主被关在另一个密室中的画面，所以最后弗兰克与女店主在“新世界”相会的场景的假的。



下面简单分析电脑是如何战胜弗兰克的。



电脑，一边不断循环弗兰克原本的记忆，另一边则为弗兰克制造新的假的的记忆。



弗兰克在咖啡馆的记忆不断循环，他和女店主越来越熟络，让被关押的孤独的他有了情感寄托，“生有所恋”。记忆一次次被中断，但电脑也并非一无所获。它没有找到U盘，但渐渐发现了弗兰克的“机关”所在。



“机关”不是弗兰克被扫描身份引来警察的攻击，而是咖啡馆墙上的某张照片。他的U盘就藏在照片背后，只要一看到照片记忆就终止，U盘就不会被找到。电脑制造了第一次逃跑来测试这个“机关”，并在第二次逃跑中用真实风景替代照片来破解了这个“机关”。



弗兰克为什么会上当？他自己已经分不清真假了，任何在他身上发生的事都可能是电脑制造的假的记忆。电脑让他相信密室已经失去供给，他再待下去肯定没命，必须逃出去。电脑又设计了霍华德这个“单纯”的有漏洞的角色，故意让他觉得还有一线生机。



其实一切尽在电脑掌握中。



跟电脑相比，人还是脆弱的。但，这些“缺点”——自由，情感，甚至恐惧——不正是人之所以为人而应该被珍视的吗？



《无限密室》，和很多也表现人类受挫的科幻电影一样（当然格局和质量各不相同），是一个寓言，提醒人类不要在发展之路上迷失。





（首发于个人影评公号“星期三噪音”noiwed，欢迎关注！）

