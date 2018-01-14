网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

星期三噪音

寂静的世界如此可怕

http://i.mtime.com/fndxm1981/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 乐园

Wednesday 发布于：

 《佛罗里达乐园》是导演肖恩·贝克继《橘色》后又一部表现社会边缘人物生存状态的佳作。跟《橘色》勇往直前的暴走不同，《佛罗里达乐园》呈现的是一种完全的日常生活，吃饭睡觉玩耍，想办法挣钱，想办法生存下去。

影片的主角是一对住在佛罗里达州奥兰多迪士尼乐园（影片片名“The Florida Project”即是乐园当初建设时的项目代号）旁边一座廉价汽车旅馆里的母女。汽车旅馆名叫“奇幻城堡”（Magic Castle），跟迪斯尼乐园的“奇幻王国”（Magic Kingdom）没什么关系。这里一点都不“奇幻”。影片中，一对想到迪斯尼乐园度蜜月的新婚夫妇，搞错了名字定错了旅馆，来到了“奇幻城堡”。他们很生气，在他们看来这里和贫民窟没什么两样。

母亲叫哈莉，女儿叫穆妮。哈莉自己还很年轻，现在没有工作，生活暂时勉强维持着。她的好姐妹在餐馆工作，白天哈莉帮她带孩子，她则提供哈莉一家免费的食物。让哈莉操心的是每星期都要交的房租。她会去批发廉价的香水，然后带着穆妮一起，到那些高档旅馆周围，卖给游客赚钱。但这生意也并不好做。

穆妮人小鬼大，是这一带的孩子王。迪斯尼乐园近在咫尺，但对穆妮们来说，几乎是个“不存在”。没有迪斯尼，孩子们也很快乐，她们有自己的乐园。在汽车旅馆里躲猫猫，偷看晒日光浴的妇人。她们向游客讨要零钱，然后一起分享美味的冰激凌。有时一起吃从慈善团体那里拿到的面包，也很快乐。

不过，有时候穆妮觉得好玩的事，也可能不小心就闯了祸。朝汽车吐口水、拉掉旅馆的电闸等还好，有一次她怂恿小伙伴在一座废弃的房子里烧枕头，结果造成了火灾。虽然没什么损失，但这件事却对哈莉母女的生活造成很大的影响，并产生了一系列连锁反应。

小伙伴的母亲就是哈莉的好姐妹，因为放火这件事，她就和哈莉断绝了来往。哈莉失去了朋友和生活中的一大帮助，在香水生意也不顺利的情况下，不得已只好卖身赚钱。哈莉原本找到了一份跳舞的工作，但就因为不愿意出卖身体而被辞退。现在为了生活，她不得不放下了尊严。

哈莉自己想装作没事，但她的事已不是秘密，然后几乎所有的住户都对她们母女避之唯恐不及。

住户们的态度是影片很有意思的部分。一方面，这里的人大都是处在社会底层，在生活边缘挣扎着，但他们也有自己的底线。小孩顽皮可以，大人没钱可以，但有些事情不能做。不负责任的大人和疏于管教的孩子已不能接受，更别说卖身这种犯法又不要脸的事了。

而另一方面，人们也有些太冷酷无情了。大家都是辛苦人，彼此的根底也都知道，但说翻脸就翻脸。之前发生火灾的房子大概是瘾君子常光顾的地方，发生火灾时，就有人喊让它烧吧。一旦吸毒或卖身，那就不再是同伴了，是堕落者，是比他们更加低贱之人，不值得一点同情。

而且不止如此。哈莉与姐妹交恶的事，表面是因穆妮太顽劣怕她带坏自己小孩，背后其实更加现实势利。在姐妹这边看来，带小孩和提供食物是一种利益交换，一旦对方不能胜任照顾小孩这件事，那她也就没有提供帮助的必要了，甚至不必再做多余的交往。哈莉没这么现实，把对方当朋友，却只能收获更多痛苦。

同情哈莉母女的，反而是旅馆里的一些工作人员。或许是这个地方的人情冷暖他们已看的太多了。清洁阿姨给哈莉一个大大的拥抱，并鼓励她一切都会好起来的。旅馆经理鲍比虽然也为哈莉的行为恼火，但他警告她是不想她们没地方住，不想看到她们母女俩被迫分开。

鲍比也是个辛苦人。他既要应付唯利是图对住户毫不在意的老板，又要处理旅馆大大小小各种事。他的个人生活部分影片只涉及了一点点。一个大概是他儿子的年轻人有时会来旅馆帮忙。这是他和儿子唯一相处的机会，但他和妻子的关系不好，以后儿子可能不会再来了。

鲍比在自己能力所及之下很照顾哈莉母女，还多次帮哈莉解围。哈莉找不到工作，一个人带着个小孩，自己也还是个任性不成熟的年轻人，真的很需要帮助。

哈莉想要改变，但实在无能为力了。她想找原来的好姐妹借钱，但事情却朝着更坏的方面发展，引来了社工和警察。哈莉最后的努力，是将房间彻底打扫干净，希望能留住女儿，但这也是徒劳。

大人世界的变化，孩子们似懂非懂。对她们影响最大的，是不能一同玩耍了。孩子们还太小，他们还体会不到这世界的残酷和生活的艰难。对她们来说，这世界就是个和家人一起生活、和伙伴一起玩乐的乐园。

这乐园，将因为与亲人、小伙伴的分离而开始瓦解。这乐园，将在孩子们的成长过程中，不知不觉地一点点消失。当这乐园消失的时候，迎接他们的是一个阶层分明、现实无情的世界，一个建造着并不属于所有人的虚幻乐园的世界。

 

 

（个人影评公号“星期三噪音”noiwed，欢迎关注！）

佛罗里达乐园 The Florida Project(2017)

7 .9 / 8 .0

佛罗里达乐园(2017)

影评(3)

收藏(55)

回复 (0) | 收藏 (0) | 1 次阅读 |
下一篇：《疯狂的代价》的疯狂与代价 >>

Wednesday

Wednesday (苏州)

男 摩羯座

日志分类
日志标签
曼联 周星驰 世界杯 爱情 英超 老友记 凯特·温斯莱特 欧洲杯 蔡康永 美女 徐克 武器 漫画 电影 海报 小孩 性感 变形金刚 战争 尼古拉斯·凯奇 武侠 男人 time top10 钢铁侠 2010 奥运 凯文·史密斯 亚当·桑德勒
更多 >>