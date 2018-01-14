《佛罗里达乐园》是导演肖恩·贝克继《橘色》后又一部表现社会边缘人物生存状态的佳作。跟《橘色》勇往直前的暴走不同，《佛罗里达乐园》呈现的是一种完全的日常生活，吃饭睡觉玩耍，想办法挣钱，想办法生存下去。



影片的主角是一对住在佛罗里达州奥兰多迪士尼乐园（影片片名“The Florida Project”即是乐园当初建设时的项目代号）旁边一座廉价汽车旅馆里的母女。汽车旅馆名叫“奇幻城堡”（Magic Castle），跟迪斯尼乐园的“奇幻王国”（Magic Kingdom）没什么关系。这里一点都不“奇幻”。影片中，一对想到迪斯尼乐园度蜜月的新婚夫妇，搞错了名字定错了旅馆，来到了“奇幻城堡”。他们很生气，在他们看来这里和贫民窟没什么两样。



母亲叫哈莉，女儿叫穆妮。哈莉自己还很年轻，现在没有工作，生活暂时勉强维持着。她的好姐妹在餐馆工作，白天哈莉帮她带孩子，她则提供哈莉一家免费的食物。让哈莉操心的是每星期都要交的房租。她会去批发廉价的香水，然后带着穆妮一起，到那些高档旅馆周围，卖给游客赚钱。但这生意也并不好做。



穆妮人小鬼大，是这一带的孩子王。迪斯尼乐园近在咫尺，但对穆妮们来说，几乎是个“不存在”。没有迪斯尼，孩子们也很快乐，她们有自己的乐园。在汽车旅馆里躲猫猫，偷看晒日光浴的妇人。她们向游客讨要零钱，然后一起分享美味的冰激凌。有时一起吃从慈善团体那里拿到的面包，也很快乐。



不过，有时候穆妮觉得好玩的事，也可能不小心就闯了祸。朝汽车吐口水、拉掉旅馆的电闸等还好，有一次她怂恿小伙伴在一座废弃的房子里烧枕头，结果造成了火灾。虽然没什么损失，但这件事却对哈莉母女的生活造成很大的影响，并产生了一系列连锁反应。



小伙伴的母亲就是哈莉的好姐妹，因为放火这件事，她就和哈莉断绝了来往。哈莉失去了朋友和生活中的一大帮助，在香水生意也不顺利的情况下，不得已只好卖身赚钱。哈莉原本找到了一份跳舞的工作，但就因为不愿意出卖身体而被辞退。现在为了生活，她不得不放下了尊严。



哈莉自己想装作没事，但她的事已不是秘密，然后几乎所有的住户都对她们母女避之唯恐不及。



住户们的态度是影片很有意思的部分。一方面，这里的人大都是处在社会底层，在生活边缘挣扎着，但他们也有自己的底线。小孩顽皮可以，大人没钱可以，但有些事情不能做。不负责任的大人和疏于管教的孩子已不能接受，更别说卖身这种犯法又不要脸的事了。



而另一方面，人们也有些太冷酷无情了。大家都是辛苦人，彼此的根底也都知道，但说翻脸就翻脸。之前发生火灾的房子大概是瘾君子常光顾的地方，发生火灾时，就有人喊让它烧吧。一旦吸毒或卖身，那就不再是同伴了，是堕落者，是比他们更加低贱之人，不值得一点同情。



而且不止如此。哈莉与姐妹交恶的事，表面是因穆妮太顽劣怕她带坏自己小孩，背后其实更加现实势利。在姐妹这边看来，带小孩和提供食物是一种利益交换，一旦对方不能胜任照顾小孩这件事，那她也就没有提供帮助的必要了，甚至不必再做多余的交往。哈莉没这么现实，把对方当朋友，却只能收获更多痛苦。



同情哈莉母女的，反而是旅馆里的一些工作人员。或许是这个地方的人情冷暖他们已看的太多了。清洁阿姨给哈莉一个大大的拥抱，并鼓励她一切都会好起来的。旅馆经理鲍比虽然也为哈莉的行为恼火，但他警告她是不想她们没地方住，不想看到她们母女俩被迫分开。



鲍比也是个辛苦人。他既要应付唯利是图对住户毫不在意的老板，又要处理旅馆大大小小各种事。他的个人生活部分影片只涉及了一点点。一个大概是他儿子的年轻人有时会来旅馆帮忙。这是他和儿子唯一相处的机会，但他和妻子的关系不好，以后儿子可能不会再来了。



鲍比在自己能力所及之下很照顾哈莉母女，还多次帮哈莉解围。哈莉找不到工作，一个人带着个小孩，自己也还是个任性不成熟的年轻人，真的很需要帮助。



哈莉想要改变，但实在无能为力了。她想找原来的好姐妹借钱，但事情却朝着更坏的方面发展，引来了社工和警察。哈莉最后的努力，是将房间彻底打扫干净，希望能留住女儿，但这也是徒劳。



大人世界的变化，孩子们似懂非懂。对她们影响最大的，是不能一同玩耍了。孩子们还太小，他们还体会不到这世界的残酷和生活的艰难。对她们来说，这世界就是个和家人一起生活、和伙伴一起玩乐的乐园。



这乐园，将因为与亲人、小伙伴的分离而开始瓦解。这乐园，将在孩子们的成长过程中，不知不觉地一点点消失。当这乐园消失的时候，迎接他们的是一个阶层分明、现实无情的世界，一个建造着并不属于所有人的虚幻乐园的世界。



（个人影评公号“星期三噪音”noiwed，欢迎关注！）

