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星期三噪音

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编辑 | 删除 《肤色》：种族问题？暴力问题！

Wednesday 发布于：

 作为2019刚出炉的奥斯卡最佳真人短片奖得主，《肤色》在内容和主题上都非常引人注目，同时也相当有争议性。我个人并不喜欢。

 

短片的主角是一对父子，父亲是某一类典型的白人，热衷枪械和暴力，缺乏现代文明社会提倡的普遍价值观的素质和意识。他对黑人的仇视引起了不必要的争斗。他和儿子有着不错的父子关系，但因为自身的局限，父亲显然不能给儿子正确的教育和引导。他能做的是教儿子打枪，开车“冲浪”，而这些都是不该让孩子做的危险行为。而最严重的是他在儿子面前的暴力“示范”。这些连在一起，最终酿成了悲剧。

短片中父亲肤色变黑被儿子开枪打死的结局，是让很多人津津乐道的高潮。除了“自酿苦果”的讽刺外，似乎还有不能以肤色来定义一个人的意味，也就是对种族歧视的抗议。

那为什么会以肤色来定义一个人呢？仅仅是因为有一些“恶人”的存在吗？

“恶人”引发了问题，并因为滥用暴力使得问题经过发酵转化成了仇恨和对立，进而形成了激烈而难解的局面，的确是种族问题的现状之一。但以此来表现种族问题却是以偏概全的，甚至有些混淆视听。

在影片中，种族问题被缩聚到一个有典型特征的特殊人群上，没有大背景，也没有“第三者”的反应。乍看之下好像没什么问题，选取代表性人物来表现问题也是很正常的手法，但在影片这样极特定的表述中，原本复杂的社会性问题被简化了，问题好像就出在某些人身上。即便是代表性的，对种族问题的现状和未来的解读也会带来偏差。

这群人的特质之一就是暴力。暴力让歧视发展成冲突，变成了一个更严重的问题。

暴力的另一个危险之处是对下一代的影响。在影片中，父亲的歧视行为本身并没有让儿子也变成一个歧视者，影响儿子的是双方诉诸于暴力的过激行为。儿子看到父亲打人，看到父亲被人抓走，还有就是枪的部分。

枪本身就是暴力的象征，而另一方面它又被一些人当成了一种“文化”。父亲看儿子玩枪很得意，却没想到这也是一个悲剧的开始。在结尾的高潮处，有一个鲜明的对比。面对半夜闯入的危险人物（可能是来寻仇的黑人），母亲手里也有枪，但她迟迟无法扣下扳机，相反儿子倒是非常“勇敢、果断”。未成年人心智未熟，更应该让他们远离暴力。

远离暴力可以减少伤害、缓解对立，但暴力并不能代表种族问题。歧视的表现形式不一定是暴力。没有暴力，歧视依然存在，而且依然会有人因此而受伤害。还是说没有了暴力的因素，歧视就不是一回事了？有歧视也无妨？

就影片中的例子来讲，如果父亲没有暴力行为，就可能也没有后来的悲剧。但他身上的歧视依然存在，那这又会对孩子有什么影响呢？这是影片选取了特定路径后无法回答的一个更普遍更重要的问题。

暴力引发冲突、仇恨和对立，如果影片只以此为主题的话，倒还不错。但，《肤色》，又偏偏戏剧化地以“黑白变”来强调种族歧视和种族问题，结果就有点指鹿为马，名不副实了。

肤色 Skin(2018)

8 .2 / 5 .0

肤色(2018)

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