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编辑 | 删除 道德和道德的姿态

云起君 发布于：

王小帅和张艺谋，这一次同时进入了柏林
两个人带着的，还是类似的历史题材作品
张艺谋的《一秒钟》，culture revolution题材
王小帅的《地久天长》，带着伤痕题材的劲
当然故事主体不是culture revolution
后来嘛，《一秒钟》临时被撤掉
官方的原因叫做“技术原因”
具体啥原因，人们都知道的
后来想起来，之前写过王小帅和张艺谋在
culture revolution题材上的一个对比
素材是《归来》和《闯入者》
实际上，《闯入者》的英文名叫Red Amnesia
翻译过来可以叫做红色健忘症，或者叫做革命性遗忘
《归来》呢，说的也是culture revolution里面的遗忘与记忆
所以，当时给巴塞电影写这两个电影的对比
自我感觉还是有点意思的
当然，还是出于censorship的考虑
很多东西没有展开写，当然，也不能展开写
就换了个角度，来写这两个片子

 

===

 

 

道德和道德的姿态

 

 

作为一种观念，“文革”在现下的华语电影中，总是一个很特殊的“符号性”的存在。无论是揭示文革创伤还是展示非理性的“革命浪漫”，只要涉及到文革，总会涉及到影片的“道德姿态”的问题。换而言之，导演对于文革是否定还是半否定抑或是肯定，都会在这个“姿态”里得到展现。当然，在现有的话语环境下，文革只能是一个大概而且模糊的背景，提供的是一个特殊的环境。导演对此无能为力，只能从中攫取一小段故事对这个历史事件的历史回响加以展示——于是乎，道德上的选择和姿态就变成了人物的选择和命运。

 

 

 

《归来》借助了某种魔幻现实主义的色彩和“遗忘”将一种对于不堪回首的历史的割裂展现在了故事的序列之中。虽然故事本身带有悲剧的色彩，但这种悲剧却已然不再是“历史遗留问题”——因为文革中的施暴者已经得到了应有的惩戒，受害者也已经放下了过去和芥蒂。他们所面对的，是一个共同的生活的难题。所以，冯婉喻的“选择性遗忘”，是一个神来之笔。爱情停驻在了归来的时刻，而陆焉识只能作为局外人承受并忍受着这一切。与其说这是历史制造的悲剧，不如说这是一家人所要共同面对的困境和难题。在张艺谋的表述中，文革只是整个爱情故事的“插曲”，他的本意是歌颂家庭生活的俗常、包容和谅解，以及爱情的伟大。

 

 

 

但是到了王小帅的《闯入者》里，文革的创伤就一而再再而三地成为了独居老人老邓的梦魇。在这么一个具有悬疑色彩的影片中，老邓为何会招致陌生人的“厌烦”，成为了解密的关键。随着故事的开展，一切水落石出，原来依旧是文革之后的“历史遗留问题”。日常生活的压抑成为了老邓的某种“修行”，而最终要“包庇犯人”，则成为了她赎罪的最后一丝希望。这个希望带着罪孽而来，最终带着一条人命而去——不消说，用罪来惩罚罪，用非理性的仇恨来来解决更古老的仇恨，是没有前路和出路的。老邓背负了一辈子的罪恶感，到了人生末年依旧没有走出历史的怪圈。而早年受到她伤害而未能回京的老同事，更是无法走出“仇恨”的怪圈，在多年的抱怨和哀叹之下，自己的第三代才会做出片中那些“违法行为”。在一个疯狂的没有法制的年代里，施暴者的罪只能依靠道德来自我救赎。而在一个法治社会里，哪怕“事出有因”，施暴也要复出相应的代价。

 

是用爱来化解一切，还是形成一个仇恨的链条，将命运禁锢在悲剧之中——这就是道德的姿态。

 

 

 

其实，文革题材，对于这两位导演并不陌生。张艺谋一贯以一种属于农民和工人阶级的质朴和善良来对待文革。《活着》是他对待文革最为激烈的作品，但这其中的黑色幽默和随遇而安的命运，还是表现出了张艺谋对于政治的低调和冷静。在《我的父亲母亲》以及《山楂树之恋》中，文革化作了孤独而吊诡的背景，稀薄得几乎可以忽视。从爱情到爱，才是张艺谋此类作品的道德根基。假若没有“爱”这个元素，很难想象人们可以从远离人类文明的“大革文化命”的“文化大革命”中走出，并且最终谅解了灾难的始作俑者，用一种怡然的心态来面对之后的生活。

 

但是王小帅则占到了另一个极端。在《青红》和《我十一》里，文革是改写人物命运的最关键环节。在人物成长的关键时刻里，文革发挥着举足轻重的作用——无论是恋爱、工作还是性启蒙，抑或是一生的命运——难以说明的是，这种改写是一种异化还是一种同化，但是王小帅对于文革，始终站在了个人的角度，始终用“原罪-赎罪”这一对孪生的元素来表现人对于自我的成就和救赎。在一种难以被谅解的道德奇绝的角度上，完成生命的终结。

 

 

 

有趣的是，文革在这两位导演的成长经历中，所占据的位置截然不同。张艺谋的整个青年时期，就是在文革中度过的，他一定亲眼所见了大量的难以被写进教科书的内容。而王小帅，只是在婴幼儿年阶段“感知”了文革，至于那些暴虐和罪恶，大概只是家庭长辈口口相传的内容。于是，了解罪恶的，选择了和解；而听说罪恶的，选择了报复——所以，张艺谋的文革电影，有一种包容性的力量，这种力量来自于他对生活的热爱和三秦大地的厚重；王小帅的文革电影，充斥着一股冤冤相报、斤斤计较的戾气，拧巴的人生和力量虽然能塑造出不错的角色和故事，但是对于“历史问题”和“当下生活”却无计可施。不消说，这是某种独属于“上海”这个城市的“海派文化”。

 

旧的罪恶能被新的罪恶洗净么？老邓所想的包庇罪犯，实际上是她对于自己罪恶的救赎，是对于旧的罪恶的偿还。但是她这样做，并不能在真正的意义上让“罪恶”终结，只能使历史问题变成了眼前问题。两户人家的积怨，会越来越深，终没有消散的那一天。当然，与此同时，受害者在《闯入者》里也没有选择谅解，双方都在用“仇恨”教育着自己的下一代。而在《归来》里，受害者和施暴者在一定程度上达成了谅解——在道德的层面上，无论是谅解还是仇恨，都是人性的选择，都是道德的结果。人们无法用道德上的对错来评价他人在道德上的选择。任何用道德或者是不道德来评价他人道德选择的，都是不道德的。

 

既然如此，那么道德的姿态就显得尤为重要了。因为在某种程度上，道德的姿态，所代表的，就是整个的人生观。

 

 

云起君

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标签：
电影 历史 政治 影评
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云起君

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