非常有趣，笑点充足，对电子游戏的解构极有趣，让传统冒险片顿时焕发新生，看过巨石强森电影最搞笑的一次，壮汉扮弱鸡演技惊艳，杰克布莱克最棒，怀疑他被哪个美少女附体了。角色功能性穿越之后的转化带来大量喜剧效果，白富美变成胖大叔，书呆子变成近战英雄，运动员变成吃蛋糕就爆炸的嘴炮男，“星云”美呆了，相当于爆笑场景，特效闯关刺激度一般，略显不足。

个人评价：B+