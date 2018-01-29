三部曲真是越拍越烂，剧情冗长而无趣，60分钟可以讲完的故事偏要拉长到2个多小时同，还从来没有看片看到想提片前离场的，全片都是槽点，隔离玻璃居然一砸就碎？号称安保严密的据点被男主一行人轻易潜入且来去自如，结局混战毁一座城为救几十人死数万人，这是反乌托邦还是三观不正？你把科学家都搞死了，拿着一小瓶血清顶个球用？偏偏第二部里就用自己的血救了人，第三部看着纽特发狂却视而不见？

个人评价：B-