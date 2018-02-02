很难看到米国的恐怖片在中国影院上映的，赶紧去消费了，还不错，不血腥一点点恐怖还很欢乐，前段惊悚后段搞笑结尾还带反转，土拨鼠日的结构，婊气冲天的女主因为死了无限次，成功洗白不说还傍到了一个可爱的男盆友，剧情有BUG漏洞不过还算圆得不错，女主全程智商还算在线，最重要的很难得能在影院消费一回米国的恐怖片，呵呵~

个人评价：B