看部电影截下图，做个笔记写篇日志。
http://i.mtime.com/gogocash/
很难看到米国的恐怖片在中国影院上映的，赶紧去消费了，还不错，不血腥一点点恐怖还很欢乐，前段惊悚后段搞笑结尾还带反转，土拨鼠日的结构，婊气冲天的女主因为死了无限次，成功洗白不说还傍到了一个可爱的男盆友，剧情有BUG漏洞不过还算圆得不错，女主全程智商还算在线，最重要的很难得能在影院消费一回米国的恐怖片，呵呵~
个人评价：B
7 .0 / 7 .0
忌日快乐(2017)
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gogocash (温州)
男 天蝎座
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