以小人物的命运是辐射一个国家的种种变革，特意加入了很多关键点，所以也有了更多社会意义。其实片子并没有预想的那么精彩，但是韩片在煽情上实在是太可怕了，结尾认亲那段实在是太催泪的了，眼泪根本止不住。唱国歌犹疑的妻子，想做船长重溯过去的丈夫，埋在双臂间的都是为“活着”奔波的泪水，他说“我真的好辛苦”，那比一个坚强的笑容更伟岸。完成度很高的电影，故事和历史背景结合得很好，丝毫不觉刻意和突兀，哭点和笑点都很多，黄政民的演技撑起了整部电影。

个人评价：A-