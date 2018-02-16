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光影时刻

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编辑 | 删除 《国际市场》：实在抵挡不住韩片的滚滚泪水

gogocash 发布于：

      以小人物的命运是辐射一个国家的种种变革，特意加入了很多关键点，所以也有了更多社会意义。其实片子并没有预想的那么精彩，但是韩片在煽情上实在是太可怕了，结尾认亲那段实在是太催泪的了，眼泪根本止不住。唱国歌犹疑的妻子，想做船长重溯过去的丈夫，埋在双臂间的都是为“活着”奔波的泪水，他说“我真的好辛苦”，那比一个坚强的笑容更伟岸。完成度很高的电影，故事和历史背景结合得很好，丝毫不觉刻意和突兀，哭点和笑点都很多，黄政民的演技撑起了整部电影。

 

个人评价：A-

国际市场 Ode to My Father(2014)

8 .0

国际市场(2014)

影评(36)

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