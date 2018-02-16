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编辑 | 删除 《喋血长平》：虽是纪录片，胜过很多电视剧

gogocash 发布于：

      以半电影化的方式纪录了那场战国时期最关键的长平战役，历史都掩盖在重重迷雾之下，没有哪个人是蠢货，战争的胜负有时候真的很偶然，节奏和气氛渲染都不错，群演非常卖力，演出了军人的气势，非常难得。思路很清晰，有史料的地方详尽，没有的地方猜测也合理，惟如此历史才变得有趣起来。赵括最终战死，多少该洗刷掉些他初代键盘侠的罪名，被骂了两千多年实在有些冤。白起过手的人命竟有百万之巨，简直穷极想象也无法相信，杀神威力堪比核弹了啊。

 

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