以半电影化的方式纪录了那场战国时期最关键的长平战役，历史都掩盖在重重迷雾之下，没有哪个人是蠢货，战争的胜负有时候真的很偶然，节奏和气氛渲染都不错，群演非常卖力，演出了军人的气势，非常难得。思路很清晰，有史料的地方详尽，没有的地方猜测也合理，惟如此历史才变得有趣起来。赵括最终战死，多少该洗刷掉些他初代键盘侠的罪名，被骂了两千多年实在有些冤。白起过手的人命竟有百万之巨，简直穷极想象也无法相信，杀神威力堪比核弹了啊。

个人评价：A