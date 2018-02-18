看部电影截下图，做个笔记写篇日志。
http://i.mtime.com/gogocash/
雷洛加跛豪，王晶这回没有玩贱而是难得严肃了一回，整体制作非常老港片的味道，老派枭雄电影的感觉。刘德华依然有型，子弹难得演技了一回，潮州话真是说得不错，看到了很多以前港片的老面孔，郑则仕、吴毅将、姜皓文、汤镇业、黄日华、曾江等等，想起了以前的录像厅岁月，哎。。。
个人评价：B+
7 .3 / 7 .5
追龙(2017)
影评(87)
收藏(588)
gogocash (温州)
男 天蝎座
我的所有分类(1023)
悬疑剧情(28)
喜剧与恐怖(81)
动作枪战(95)
其他国家影片(37)
日韩影片(68)
中国影片(101)
北欧俄罗斯影片(25)
英/法/德/意影片(68)
美国影片(100)
电视剧集(19)
漫画(37)
魔幻(71)
随笔(29)
科幻(98)
动画(76)
艳情/重口(57)
纪录(33)
Copyright 2006-2018 Mtime.com Inc. All rights reserved. 北京动艺时光网络科技有限公司 京ICP证050715号 网络视听许可证0108265号