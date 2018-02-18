雷洛加跛豪，王晶这回没有玩贱而是难得严肃了一回，整体制作非常老港片的味道，老派枭雄电影的感觉。刘德华依然有型，子弹难得演技了一回，潮州话真是说得不错，看到了很多以前港片的老面孔，郑则仕、吴毅将、姜皓文、汤镇业、黄日华、曾江等等，想起了以前的录像厅岁月，哎。。。

个人评价：B+