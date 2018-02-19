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光影时刻

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http://i.mtime.com/gogocash/

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编辑 | 删除 《新木乃伊》：满是尿点

gogocash 发布于：

     这个环球黑暗宇宙感觉第一部就拍不下去了，竟然会无趣到这种地步，剧情无聊，场面也完全提不起精神，满场尿点的一部所谓大片。女BOSS比较惨，处了5000年，出来到处KISS好不容易变个人形，结果被阿汤哥15秒KISS秒杀，5000年功力毁于一旦啊，可惜了。

 

个人评价：B-

新木乃伊 The Mummy(2017)

6 .0

新木乃伊(2017)

影评(68)

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