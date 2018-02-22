看部电影截下图，做个笔记写篇日志。
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主旋律色彩下，真实又残酷的战争渲染，从头打到尾，林超贤场面调度极佳，巷战、偷袭、突击有条不紊，军械武器展示效果不错。尺度超大，钢锯岭式血肉横飞，还给你看特写！撸起袖子上来就干，在一场接一场血肉横飞的实战中刻画出几条线索、人物群像，干脆利落，在真实度还原上，达到了国产影片从未有过的高度，细节处理也很妙。
个人评价：A-
8 .2 / 8 .0
红海行动(2018)
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gogocash (温州)
男 天蝎座
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