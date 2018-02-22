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编辑 | 删除 《红海行动》：燃

gogocash 发布于：

    主旋律色彩下，真实又残酷的战争渲染，从头打到尾，林超贤场面调度极佳，巷战、偷袭、突击有条不紊，军械武器展示效果不错。尺度超大，钢锯岭式血肉横飞，还给你看特写！撸起袖子上来就干，在一场接一场血肉横飞的实战中刻画出几条线索、人物群像，干脆利落，在真实度还原上，达到了国产影片从未有过的高度，细节处理也很妙。

 

个人评价：A-

红海行动 Operation Red Sea(2018)

8 .2 / 8 .0

红海行动(2018)

影评(53)

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