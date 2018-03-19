





劳拉的装束、跳飞机、降落伞、结尾跑酷都很好地还原了游戏，只是开山斧、双枪在最后才登场有些意外，游戏中重点打造、充满神秘的日本邪马台小岛在片中显得比较粗糙、令人失望，还有 游戏中一直以超自然现象出现的在影片中却被以科学解释，也是让人失望的看法，看得出坎妹在片中还是比较拼的，不错不错，期待续作中与圣三一的斗争，当然，前提是还是续作。

个人评价：B

