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编辑 | 删除 《古墓丽影：源起之战》：坎妹很拼，改编有好有坏

gogocash 发布于：



    劳拉的装束、跳飞机、降落伞、结尾跑酷都很好地还原了游戏，只是开山斧、双枪在最后才登场有些意外，游戏中重点打造、充满神秘的日本邪马台小岛在片中显得比较粗糙、令人失望，还有 游戏中一直以超自然现象出现的在影片中却被以科学解释，也是让人失望的看法，看得出坎妹在片中还是比较拼的，不错不错，期待续作中与圣三一的斗争，当然，前提是还是续作。

 

个人评价：B

 

古墓丽影：源起之战 Tomb Raider(2018)

6 .9 / 7 .0

古墓丽影：源起之战(2018)

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