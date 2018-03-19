看部电影截下图，做个笔记写篇日志。
http://i.mtime.com/gogocash/
劳拉的装束、跳飞机、降落伞、结尾跑酷都很好地还原了游戏，只是开山斧、双枪在最后才登场有些意外，游戏中重点打造、充满神秘的日本邪马台小岛在片中显得比较粗糙、令人失望，还有 游戏中一直以超自然现象出现的在影片中却被以科学解释，也是让人失望的看法，看得出坎妹在片中还是比较拼的，不错不错，期待续作中与圣三一的斗争，当然，前提是还是续作。
个人评价：B
6 .9 / 7 .0
古墓丽影：源起之战(2018)
影评(48)
收藏(581)
gogocash (温州)
男 天蝎座
我的所有分类(1028)
悬疑剧情(28)
喜剧与恐怖(81)
动作枪战(95)
其他国家影片(37)
日韩影片(68)
中国影片(101)
北欧俄罗斯影片(25)
英/法/德/意影片(68)
美国影片(100)
电视剧集(19)
漫画(37)
魔幻(71)
随笔(29)
科幻(98)
动画(76)
艳情/重口(57)
纪录(33)
Copyright 2006-2018 Mtime.com Inc. All rights reserved. 北京动艺时光网络科技有限公司 京ICP证050715号 网络视听许可证0108265号