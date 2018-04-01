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编辑 | 删除 《环太平洋：雷霆再起》：国际甜出场，必属烂片

gogocash 发布于：

     全程尴尬无聊的剧情，泡沫化的叙事，为了大场面而大场面，这无疑又是一部爆米花式的机器人大战怪兽的电影。一点也没有了看第一部的惊艳感，既然黑科技可以重组怪兽，那黑科技切割怪兽还不是分分钟的事，还用得着大动干戈吗，景甜在片中可是露足了脸，可惜除了每出场一次换一套衣服，演技确实尴尬得不行，听说还有第三部，这是嫌钱多没地方扔了不是。

 

个人评价：B

环太平洋：雷霆再起 Pacific Rim: Uprising(2018)

6 .9 / 7 .0

环太平洋：雷霆再起(2018)

影评(86)

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