网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

光影时刻

看部电影截下图，做个笔记写篇日志。

http://i.mtime.com/gogocash/

您当前的位置： 社区>> 博客>>
我的豆腐块 写日志 | 写影评 | 管理日志

编辑 | 删除 《侏罗纪世界2》：第三部杀入人类世界

gogocash 发布于：

    剧情有点老套，增加了恐龙与人的互动，情节更加紧张刺激，恐龙假死又微微笑的那一刻太吓人了，那只巨大的腕龙消失在火山灰中，绝望地悲鸣。复制人打开了潘多拉大门，对恐龙的怀想化作灭绝的隐忧，人类这一物种会何时消亡，贪婪地捕获、亢奋地竞拍、私心地复刻，人类终将被自然、基因亦或被自我毁灭。

PS：结尾的彩蛋等了一个世纪。

 

个人评价：B

侏罗纪世界2 Jurassic World: Fallen Kingdom(2018)

7 .3 / 7 .0

侏罗纪世界2(2018)

影评(47)

收藏(1000)

回复 (0) | 收藏 (0) | 3 次阅读 |
下一篇：《完美陌生人》：生活充满谎言，只能难得糊... >>

gogocash

gogocash (温州)

男 天蝎座

日志分类
日志标签
影评 电影 喜剧 韩国 日本 3d 爱情 情色 美国 经典 血腥 科幻 香港 动作 悬疑 动画 青春 游戏 搞笑 迪斯尼 恐怖 吸血鬼 皮克斯 感动 梦想 漫画 暴力 杀人 泰国 史泰龙
更多 >>