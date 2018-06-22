看部电影截下图，做个笔记写篇日志。
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剧情有点老套，增加了恐龙与人的互动，情节更加紧张刺激，恐龙假死又微微笑的那一刻太吓人了，那只巨大的腕龙消失在火山灰中，绝望地悲鸣。复制人打开了潘多拉大门，对恐龙的怀想化作灭绝的隐忧，人类这一物种会何时消亡，贪婪地捕获、亢奋地竞拍、私心地复刻，人类终将被自然、基因亦或被自我毁灭。
PS：结尾的彩蛋等了一个世纪。
个人评价：B
7 .3 / 7 .0
侏罗纪世界2(2018)
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gogocash (温州)
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