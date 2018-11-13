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光影时刻

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编辑 | 删除 《西虹市首富》：肆无忌惮的挥霍财产就是爽

gogocash 发布于：

       钱是王八蛋，钱也是救命药。 有钱之后瞎几把投的股票都可以增值，瞎几把投的项目都可以爆赚，钱像有繁殖能力一样越用越多。 但这又怎样呢？那些告诉你“钱不重要”“平平淡淡才是真”的电影只是毒鸡汤，这种提倡“钱很重要、有钱可以做想做的事、有钱可以提高实现梦想的几率”、号召大家认真工作努力赚钱的电影不才是正确的价值观吗？ 电影只是说了人人都知道，但人人都不愿意接受的事。

 

个人评价：B+

西虹市首富 Hello Mr. Billionaire(2018)

6 .7 / 7 .3

西虹市首富(2018)

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