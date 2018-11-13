看部电影截下图，做个笔记写篇日志。
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钱是王八蛋，钱也是救命药。 有钱之后瞎几把投的股票都可以增值，瞎几把投的项目都可以爆赚，钱像有繁殖能力一样越用越多。 但这又怎样呢？那些告诉你“钱不重要”“平平淡淡才是真”的电影只是毒鸡汤，这种提倡“钱很重要、有钱可以做想做的事、有钱可以提高实现梦想的几率”、号召大家认真工作努力赚钱的电影不才是正确的价值观吗？ 电影只是说了人人都知道，但人人都不愿意接受的事。
个人评价：B+
6 .7 / 7 .3
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gogocash (温州)
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