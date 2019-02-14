看部电影截下图，做个笔记写篇日志。
http://i.mtime.com/gogocash/
感觉有点网剧的感脚，完成度不高，若不是打着周星驰的名，估计都没多少人去看，居然还有那么多令人难以忍受的广告植入，应该说是广告之王来得恰当，怪不得春节档连熊出没都搞不过，星爷的美人鱼2怕是也悬了，星爷，希望你以后停止消费自己，如果要加一段期限，我希望是直到宇宙毁灭。
个人评价：B
6 .9 / 7 .0
新喜剧之王(2019)
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gogocash (温州)
男 天蝎座
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