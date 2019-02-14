网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

光影时刻

看部电影截下图，做个笔记写篇日志。

http://i.mtime.com/gogocash/

您当前的位置： 社区>> 博客>>
我的豆腐块 写日志 | 写影评 | 管理日志

编辑 | 删除 《新喜剧之王》：广告之王

gogocash 发布于：

     感觉有点网剧的感脚，完成度不高，若不是打着周星驰的名，估计都没多少人去看，居然还有那么多令人难以忍受的广告植入，应该说是广告之王来得恰当，怪不得春节档连熊出没都搞不过，星爷的美人鱼2怕是也悬了，星爷，希望你以后停止消费自己，如果要加一段期限，我希望是直到宇宙毁灭。

 

个人评价：B

新喜剧之王 The New King of Comedy(2019)

6 .9 / 7 .0

新喜剧之王(2019)

影评(100)

收藏(345)

回复 (0) | 收藏 (0) | 6 次阅读 |
下一篇：《流浪地球》：特效牛了 >>

gogocash

gogocash (温州)

男 天蝎座

日志分类
日志标签
影评 电影 喜剧 韩国 日本 3d 爱情 情色 美国 经典 血腥 科幻 香港 动作 悬疑 动画 青春 游戏 搞笑 迪斯尼 恐怖 吸血鬼 皮克斯 感动 梦想 漫画 暴力 杀人 泰国 史泰龙
更多 >>