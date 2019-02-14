感觉有点网剧的感脚，完成度不高，若不是打着周星驰的名，估计都没多少人去看，居然还有那么多令人难以忍受的广告植入，应该说是广告之王来得恰当，怪不得春节档连熊出没都搞不过，星爷的美人鱼2怕是也悬了，星爷，希望你以后停止消费自己，如果要加一段期限，我希望是直到宇宙毁灭。

个人评价：B