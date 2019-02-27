从特效上说，是好莱坞电影工业的顶级水准，热血格斗，视觉和音效爽爆，电影剧情非常简单，幸好叙事紧凑连贯不拖沓，情感也还算饱满，但也仅此而已， 影片故事的推动和阿丽塔的人设都很一般，再次暴露了创作上的短板，片尾摘下眼镜后爱德华.诺顿惊艳出现，太久不见了，大哥。

个人评价：B+