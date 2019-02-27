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编辑 | 删除 《阿丽塔：战斗天使》：故事简单，特效爽爆

gogocash 发布于：

    从特效上说，是好莱坞电影工业的顶级水准，热血格斗，视觉和音效爽爆，电影剧情非常简单，幸好叙事紧凑连贯不拖沓，情感也还算饱满，但也仅此而已， 影片故事的推动和阿丽塔的人设都很一般，再次暴露了创作上的短板，片尾摘下眼镜后爱德华.诺顿惊艳出现，太久不见了，大哥。

 

个人评价：B+

阿丽塔：战斗天使 Alita: Battle Angel(2019)

7 .6 / 7 .5

阿丽塔：战斗天使(2019)

影评(136)

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