看部电影截下图，做个笔记写篇日志。
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从特效上说，是好莱坞电影工业的顶级水准，热血格斗，视觉和音效爽爆，电影剧情非常简单，幸好叙事紧凑连贯不拖沓，情感也还算饱满，但也仅此而已， 影片故事的推动和阿丽塔的人设都很一般，再次暴露了创作上的短板，片尾摘下眼镜后爱德华.诺顿惊艳出现，太久不见了，大哥。
个人评价：B+
7 .6 / 7 .5
阿丽塔：战斗天使(2019)
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gogocash (温州)
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