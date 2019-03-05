看部电影截下图，做个笔记写篇日志。
http://i.mtime.com/gogocash/
肤色、阶层、性格和性取向天差地远的两个男人，因为音乐而结缘，因为公路旅行而成为一生朋友，有时候才华并不够，还需要勇敢，推倒心中那面墙才能开门见山，电影就像一颗绿色小石子，投入黑白分明的美国社会，激起轻小而美丽的涟漪。今年看过最好的剧情片之一，剧本扎实，细节充实，表演到位，颇有《为黛西小姐开车》和《触不可及》的意味，但又因为主角角色的互换，在特定的时代和地域里散发出更强的乐趣， 天才是不够的，唯有勇气才能改变人心。
个人评价：A-
8 .2 / 8 .0
绿皮书(2018)
影评(43)
收藏(583)
gogocash (温州)
男 天蝎座
我的所有分类(1065)
悬疑剧情(28)
喜剧与恐怖(81)
动作枪战(95)
其他国家影片(37)
日韩影片(68)
中国影片(101)
北欧俄罗斯影片(25)
英/法/德/意影片(68)
美国影片(100)
电视剧集(19)
漫画(37)
魔幻(71)
随笔(29)
科幻(98)
动画(76)
艳情/重口(55)
纪录(33)
Copyright 2006-2019 Mtime.com Inc. All rights reserved. 北京动艺时光网络科技有限公司 京ICP证050715号 网络视听许可证0108265号