肤色、阶层、性格和性取向天差地远的两个男人，因为音乐而结缘，因为公路旅行而成为一生朋友，有时候才华并不够，还需要勇敢，推倒心中那面墙才能开门见山，电影就像一颗绿色小石子，投入黑白分明的美国社会，激起轻小而美丽的涟漪。今年看过最好的剧情片之一，剧本扎实，细节充实，表演到位，颇有《为黛西小姐开车》和《触不可及》的意味，但又因为主角角色的互换，在特定的时代和地域里散发出更强的乐趣， 天才是不够的，唯有勇气才能改变人心。

个人评价：A-