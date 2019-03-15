网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

光影时刻

看部电影截下图，做个笔记写篇日志。

http://i.mtime.com/gogocash/

您当前的位置： 社区>> 博客>>
我的豆腐块 写日志 | 写影评 | 管理日志

编辑 | 删除 《惊奇队长》：复联4的超长预告片

gogocash 发布于：

    漫威电影正常发挥吧，不用指望有什么惊喜，也算不上很差，只是为了复联4而引出个惊奇队长，一点点小幽默，一点点复古感，再加上寇森与年轻版弗瑞这样的老友重逢，复联的来历，局  长独眼的来历，这么多年复联连续剧的大家，总会有些小触动，虽然是漫威首部女超级英雄电影，却在其个性和超能力对其影响少，令人惊喜的是片头的定制版斯坦·李纪念片头，结尾的双彩蛋，以及人人都在夸的萌猫。还有方脸队长的能力实在惊人，单挑没有宝石前的灭霸是一点问题都没有的。

 

个人评价：B

惊奇队长 Captain Marvel(2019)

7 .1 / 7 .0

惊奇队长(2019)

影评(57)

收藏(711)

回复 (0) | 收藏 (0) | 3 次阅读 |
下一篇：《绿皮书》：唯有勇气才能改变人心 >>

gogocash

gogocash (温州)

男 天蝎座

日志分类
日志标签
影评 电影 喜剧 韩国 日本 3d 爱情 情色 美国 经典 血腥 科幻 香港 动作 悬疑 动画 青春 游戏 搞笑 迪斯尼 恐怖 吸血鬼 皮克斯 感动 梦想 漫画 暴力 杀人 泰国 史泰龙
更多 >>