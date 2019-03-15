漫威电影正常发挥吧，不用指望有什么惊喜，也算不上很差，只是为了复联4而引出个惊奇队长，一点点小幽默，一点点复古感，再加上寇森与年轻版弗瑞这样的老友重逢，复联的来历，局 长独眼的来历，这么多年复联连续剧的大家，总会有些小触动，虽然是漫威首部女超级英雄电影，却在其个性和超能力对其影响少，令人惊喜的是片头的定制版斯坦·李纪念片头，结尾的双彩蛋，以及人人都在夸的萌猫。还有方脸队长的能力实在惊人，单挑没有宝石前的灭霸是一点问题都没有的。

个人评价：B