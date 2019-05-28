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光影时刻

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编辑 | 删除 《阿拉丁》：盖里奇也被迪士尼洗脑了

gogocash 发布于：

     热闹喜庆的阿拉伯春晚，史皇总导演，吹拉弹唱全包圆还免费陪聊，茉莉主唱，阿拉丁伴舞，贾方负责捣乱，阿布和魔毯浑身是戏，龙妈没做到的事，茉莉做到了，迪士尼真人电影会迟到但绝不会让一位公主缺席，充满活力的歌舞戏和明确的剧情主旨在近今年的迪士尼系列片都难得一见，做人，欲望还是不能太大，否则后果就像巫师一样被困在方寸之中不见天地。

 

个人评价：B+

阿拉丁 Aladdin(2019)

7 .3 / 7 .8

阿拉丁(2019)

影评(11)

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