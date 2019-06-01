网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

光影时刻

看部电影截下图，做个笔记写篇日志。

http://i.mtime.com/gogocash/

您当前的位置： 社区>> 博客>>
我的豆腐块 写日志 | 写影评 | 管理日志

编辑 | 删除 《生活大爆炸：第十二季》：不想说再见

gogocash 发布于：

    生活大爆炸营造了一个美好的家园，简单的社交圈，交往多年的好友，相亲相爱的家人，为之奋斗的事业，喜欢的爱好，让我羡慕不已。从第一季一直追到告别季，12年的陪伴，十二年，多少变迁，还有哪些朋友一直都在呢，很怀念、很感动、很快乐，特别是忙碌了一天后，深夜独自看着他开心的傻笑，季终于有了一个完满的结局，很欣慰，美好快乐的回忆。

 

个人评价：A+

生活大爆炸 The Big Bang Theory(2007)

9 .2 / 10 .0

生活大爆炸(2007)

影评(1792)

收藏(121)

回复 (0) | 收藏 (0) | 5 次阅读 |
下一篇：《阿拉丁》：盖里奇也被迪士尼洗脑了 >>

gogocash

gogocash (温州)

男 天蝎座

日志分类
日志标签
影评 电影 喜剧 韩国 日本 3d 爱情 情色 美国 经典 血腥 科幻 香港 动作 悬疑 动画 青春 游戏 搞笑 迪斯尼 恐怖 吸血鬼 皮克斯 感动 梦想 漫画 暴力 杀人 泰国 史泰龙
更多 >>