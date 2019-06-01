生活大爆炸营造了一个美好的家园，简单的社交圈，交往多年的好友，相亲相爱的家人，为之奋斗的事业，喜欢的爱好，让我羡慕不已。从第一季一直追到告别季，12年的陪伴，十二年，多少变迁，还有哪些朋友一直都在呢，很怀念、很感动、很快乐，特别是忙碌了一天后，深夜独自看着他开心的傻笑，季终于有了一个完满的结局，很欣慰，美好快乐的回忆。

个人评价：A+