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编辑 | 删除 《哥斯拉2：怪兽之王》：打得是气势磅礴

gogocash 发布于：

    视觉效果登峰造极，几大怪兽气势磅礴、酷炫霸气，打得也非常有气势，只是人类实在多余，除了作死拖慢节奏外实在无多大用处，每次怪兽打架人类在下面瞎几把折腾我巴不得有个坠落物可以直接把他们砸死，章子怡居然还演了双胞胎，但你能告诉我这与剧情有何相干？

 

个人评价：B

哥斯拉2：怪兽之王 Godzilla: King of the Monsters(2019)

7 .5 / 7 .0

哥斯拉2：怪兽之王(2019)

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