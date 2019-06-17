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编辑 | 删除 《极限特工：终极回归》：无聊的片子

gogocash 发布于：

     节奏差。队员冗余。有些技能重叠甚至根本没技能混饭的。导演不大会拍动作戏，几场正面对抗都乱，也无聊。个人技没能怎么展示。坏蛋不仅莫名其妙而弱得一逼。配得上“极限特工”这四个字的只有开场20分钟。不过这种摆波士耍酷法也太落伍了。还有，子丹哥是怎么毫发无损的从几万里英尺高空下来的。

 

个人评价：B-

极限特工：终极回归 xXx: The Return of Xander Cage(2017)

6 .6 / 6 .0

极限特工：终极回归(2017)

影评(89)

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