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编辑 | 删除 蜘蛛侠：英雄远征

gogocash 发布于：

特效达到了一个新的高度。片中加彩蛋双反转防不胜防，电影更加趋向理性化，将能力不可控的矛盾重新提出，与身份性合成更大的矛盾。不是亿万富翁，不是天神后代，之所以成为漫威一哥，就是因为他最接近普通人。 他并不完美，相反，他会犯错，会轻易相信别人； 会自卑，会觉得自己的能力配不上梦想。 但正是这些缺点让他更加有血有肉，更让人感同身受。 他也想和MJ一起看话剧，但不得不去拯救世界； 他也想追求喜欢的女生，但他选择了牺牲小我，成就大我。 因为“能力愈大，责任俞大”，因为“欲戴王冠，必承其重”。 人人都想知道他能不能成为下一个钢铁侠。 答案是否定的，他就是蜘蛛侠，他不需要成为任何人。 元素众的出现，打乱了他所有的计划。 后来才发现，即使他搞砸了一切，MJ也仍然喜欢他。两情相悦的真挚，胜过精心策划的仪式。 人生不像做菜，把所有的料都准备好了才下锅。生活不可能完全按照你的计划进行。 彼得·帕克和MJ的爱情，是一种不完美的完美。一切都是最好的安排。飞机里的那一段是纪念，也是传承。钢铁侠说过，我们做的一切其实并不重要，重要的是我们选择给后代留下什么。而蜘蛛侠是托尼留给我们最好的遗产。

 

最后的彩蛋表明这只是惊奇队长2的超长预告片

 

个人评价：A-

蜘蛛侠：英雄远征 Spider-Man: Far From Home(2019)

8 .1 / 8 .0

蜘蛛侠：英雄远征(2019)

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