看部电影截下图，做个笔记写篇日志。
http://i.mtime.com/gogocash/
看完后内心挺沉重，因为是根据纪实文学改编，影片没有太多戏剧夸张的成分，也没有太宣扬生命奇迹云云。作为主角的两位领队最后都葬身于珠峰，尽管影片前面为了铺垫有点枯燥，但是后面真的是紧张十足，也感受到了生命的渺小。因为影片篇幅等原因，这起登山事故背后的问题与矛盾并没有展开。能登上圣母峰的都绝对是牛人，敬~~~
个人评价：B+
7 .6
绝命海拔(2015)
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gogocash (温州)
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