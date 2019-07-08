看完后内心挺沉重，因为是根据纪实文学改编，影片没有太多戏剧夸张的成分，也没有太宣扬生命奇迹云云。作为主角的两位领队最后都葬身于珠峰，尽管影片前面为了铺垫有点枯燥，但是后面真的是紧张十足，也感受到了生命的渺小。因为影片篇幅等原因，这起登山事故背后的问题与矛盾并没有展开。能登上圣母峰的都绝对是牛人，敬~~~

个人评价：B+