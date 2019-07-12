看部电影截下图，做个笔记写篇日志。
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成也技术，败也技术。简直跟真动物演的没啥区别，毛发、肌肉做的都无可挑剔。但因此缺少了入戏的氛围，真动物怎么可能狮子和鬣狗狼狈为奸啊！想重温童年经典的可以去看看，忠实还原，没有突破。熟悉的旋律和味道，逼真度、还原度已登峰造极，然而真人版永远的短板，就是没法拥有动画版的绚烂多彩和天马行空，而且动物都没啥表情，看得挺别扭的。
个人评价：B
7 .6 / 7 .0
狮子王(2019)
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gogocash (温州)
男 天蝎座
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