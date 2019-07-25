看部电影截下图，做个笔记写篇日志。
http://i.mtime.com/gogocash/
没想的那么糟，充其量就是一部普通视效大片，所谓的反英雄既不够疯也不够恶，邪恶犯罪英雄因为小丑女的存在仍然成就了一个强大IP，剧本有问题，整部戏居然有半部都是小丑夫妇各种秀恩爱，可惜此版小丑实在不行，希斯·莱杰之后再无小丑，结尾不爽的是，一群酷炫吊炸天浑身上下自带R级BGM的暴力狂躁症患者上阵打的居然是PG儿童读物里的那种反派。
个人评价：B+
6 .6 / 7 .5
自杀小队(2016)
影评(71)
收藏(1550)
gogocash (温州)
男 天蝎座
我的所有分类(1085)
悬疑剧情(28)
喜剧与恐怖(81)
动作枪战(95)
其他国家影片(37)
日韩影片(68)
中国影片(101)
北欧俄罗斯影片(25)
英/法/德/意影片(68)
美国影片(100)
电视剧集(19)
漫画(37)
魔幻(71)
随笔(29)
科幻(98)
动画(76)
艳情/重口(55)
纪录(33)
Copyright 2006-2019 Mtime.com Inc. All rights reserved. 北京动艺时光网络科技有限公司 京ICP证050715号 网络视听许可证0108265号