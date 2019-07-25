没想的那么糟，充其量就是一部普通视效大片，所谓的反英雄既不够疯也不够恶，邪恶犯罪英雄因为小丑女的存在仍然成就了一个强大IP，剧本有问题，整部戏居然有半部都是小丑夫妇各种秀恩爱，可惜此版小丑实在不行，希斯·莱杰之后再无小丑，结尾不爽的是，一群酷炫吊炸天浑身上下自带R级BGM的暴力狂躁症患者上阵打的居然是PG儿童读物里的那种反派。

个人评价：B+